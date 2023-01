Saint-Étienne : les serres municipales vont fermer le mois prochain

Tous les ans, depuis plus de 50 ans, les serres municipales de Saint-Étienne produisent environs 100.000 plants de fleurs ou de plantes qui sont ensuite replantés dans les différents massifs de la Ville. Mais selon la municipalité, leur fonctionnement coûtent trop cher. Il est plus rentable de les démanteler et d'acheter les plants dans des jardineries privées selon Charles Dallara, adjoint au maire de Saint-Étienne en charge des espaces verts.

ⓘ Publicité

"Les serres annuellement coûtaient 600.000 €. Ça ne prend pas en compte l'augmentation de l'électricité et, à la fin de l'année prochaine, l'augmentation du gaz. Bon an mal an, les estimations que nous ont faites les services nous portent à peu près à un coût de fonctionnement de plus d'un million d'euros. On produit aujourd'hui à peu près 100.000 plants. Vous verrez les mêmes l'an prochain. La seule différence, c'est qu'ils ne seront plus produits par la Ville. Ils seront produits par des entreprises extérieures. Et ça, pour un coût qui est évalué autour de 50.000 €. 600 000 € aujourd'hui ; si on ne fait rien, plus d'un million demain ; en agissant, on est à 50 000 €."

Des chiffres contesté par Cédric Bruyas délégué du personnel CGT à la Ville de Saint-Etienne.

**"**600.000 €, mais il compte les salaires des agents dedans. En fait, la production ne coûte que 150. 000 € et monsieur Dallara annonce qu'ils vont réduire à 50. 000 € à l'année le prix de l'achat des plantes au privé. Mais si c'est 50.000 € à l'année, ça veut dire qu'ils vont supprimer des massifs fleuris sur la ville de Saint-Étienne. Parce qu'avec 50.000 €, vous n'allez fleurir que le centre-ville. Les sociétés privées vont aussi avoir des augmentations d'énergie etc... dans leur serres. Donc automatiquement elles vont aussi augmenter le prix des plantes. Et puis les agents des serres municipales s'occupaient aussi des plantes au niveau de l'Hôtel de ville. Donc, est-ce qu'ils vont louer des plantes quand il y aura des congrès, des choses comme ça ? C'est assez cher !"

La municipalité assure qu'avec l'achat de plantes au privé, le fleurissement sera identique et que tous les quartiers de la ville seront couverts de la même façon que ces dernières années.

Des économies à faire dans tous les domaines

Mais le problème est plus global. La municipalité de Saint-Étienne explique qu'elle doit chercher à faire des économies dans un contexte rendu difficile par la guerre en Ukraine, l'inflation généralisée, la hausse des coûts de l'énergie et la volonté de ne pas augmenter les impôts "chacun d'entre nous (les adjoints au maire) dans chacune de nos délégations a du regarder des moyens d'économie" explique Charles Dallara. Et il reconnait que le terrain de deux hectares sur lequel sont installées les serres pourrait être vendu à terme même si la première étape, le mois prochain, en février, c'est l'arrêt et le démantèlement de serres.

**"**À la suite de ce démantèlement, il va y avoir une évaluation des domaines pour qu'on sache ce que vaut le site. Et puis on verra ce que nous ferons des lieux. Je pense que nous vendrons ce terrain. Mais je mets du conditionnel parce qu'on fait les choses les unes après les autres et une fois qu'on aura l'évaluation, on verra ce qui s'offre à nous comme possibilité. Le but n'était pas de vendre le terrain. Le but, c'est de trouver des économies puisque les villes, au risque de se retrouver mise sous tutelle, doivent avoir un budget équilibré. On cherche de partout, dans ma délégation, c'est ça. C'est moi qui m'occupe de l'éclairage public : quand on a annoncé le plan de sobriété énergétique, il y a bien entendu une visée écologique. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a aussi une visée budgétaire ! Après moi, au niveau des associations, j'ai fait le choix, par rapport aux jardins Volpette et aux jardins familiaux, de ne pas toucher aux subventions. Et après j'ai fait d'autres choix qui me permettent de participer à cet équilibre global de l'ensemble de l'équipe".

Les serres municipales de Saint-Étienne sont situées sur un site de deux hectares à Villars, le long de l'autoroute de l'autre coté du parc Jean Marc. Elles emploient 12 agents. Trois sont affectés à la pépinière (situé à Ratarieux) dont le fonctionnement est conservé. Les 8 employés municipaux qui travaillent spécifiquement sur les serres seront affectés dans d'autres services de la Ville. Il y a actuellement des postes vacants dans certains services.