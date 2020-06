Saint-Étienne : les soignants continuent de se mobiliser, même après la crise

Plus de 600 personnes étaient sur le rond point de l'hôpital Nord ce mardi 16 juin à Saint-Étienne pour manifester. Pour cette troisième journée de mobilisation depuis le déconfinement, les soignants et les syndicats veulent faire entendre leurs revendications.

Leurs demandes datent d'avant la crise et portent sur la revalorisation de leur métiers, sur les salaires, sur l'encadrement des heures de travail. Les manifestants veulent être entendus cette fois, et ils aimeraient que l'épidémie de coronavirus ait au moins permis d'ouvrir les yeux des pouvoirs publics sur la situation de l'hôpital.

Depuis que les applaudissement se sont arrêtés, Linda une infirmière de Montbrison, ne se sens plus aussi soutenue : "Depuis l'après Covid, les gens sont revenus à une routine. J'ai l'impression qu'on est quand même un peu oubliés. On n'a pas une majorité de soutien. On en a toujours, mais beaucoup moins que pendant la phase critique" déplore-t-elle.

La colère des manifestants se lit sur leurs pancartes © Radio France - MC

Les soignants de Saint-Étienne et de la Loire se sont donné rendez-vous le 30 juin pour une nouvelle mobilisation.