Saint-Étienne : la Métropole partante pour l'Hyperloop

Le trajet entre Lyon et Saint-Étienne pourrait prendre 8 minutes grâce à ce moyen de transport du futur : l'Hyperloop. A mi-chemin entre le train et l'avion, le coût de ce projet est pour l'instant estimé à environ 700 millions d'euros. La Métropole de Saint-Etienne étudie sa faisabilité

Verra-t-on un jour cet Hyperloop ? C'est un moyen de transport qui paraît aujourd'hui futuriste, entre le train et l'avion. C'est une capsule qui circulerait à 450 km/h dans tube et qui permettrait de faire Saint-Etienne/Lyon en moins de 10 minutes.

Le projet est né en 2013. Des étudiants de l'école des Mines de Saint-Etienne ont planché sur le projet pendant un an. Maintenant, c'est l'heure de se pencher sur l'étude de faisabilité pour un projet qui coûterait 700 millions d'euros. Tout en sachant que la volonté politique pèse beaucoup dans la balance.

Le maire de Saint-Etienne et président de la métropole, Gaël Perdriau, se dit prêt à faire le nécessaire : "Il faut qu'on aille plus loin pour évaluer les véritables coûts et les conditions économiques dans lesquelles ce serait possible." Il ajoute "il faut vérifier la faisabilité technique, je suis ouvert à ce qu'on puisse se donner les moyens dans notre région d'expérimenter ce nouveau mode de transport." En mai 2016, Hyperloop One, une des start-ups qui travaille sur le projet, avait annoncé une levée de fonds de 80 millions d'euros pour le projet.