Saint-Étienne Métropole : 152 millions d'euros d'investissement, "ce n'est pas déraisonnable" (Hervé Reynaud)

Le projet de budget à Saint-Étienne Métropole a valu de longs débats jeudi en conseil métropolitain. Le premier vice-président de la collectivité, Hervé Reynaud a présidé la séance en l'absence de Gaël Perdriau, toujours en retrait de ses fonctions.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Est-ce bien raisonnable d'envisager 152 millions d'euros d'investissements cette année, malgré le contexte économique, sachant que c'est plus que l'an dernier ?

Oui, l'année dernière 110 millions d'euros, déjà un record, 152 millions d'euros cette année. Ce n'est pas déraisonnable puisque nous avons prévu les ressources pour accéder à cette ambition-là, à ces objectifs-là. Et puis les territoires, notre métropole en a besoin puisque nous sommes à mi-mandat en 2023. Le cycle électoral démontre qu'aujourd'hui, il faut au contraire être au maximum de nos possibilités. Donc l'objectif, c'est plus de 800 millions d'euros de plan pluriannuel d'investissement. Nous sommes en ordre de marche et c'est pourquoi cette année, nous proposons 152 millions d'euros. Il n'y a pas de dérapage, on n'est pas dans le rouge, on est prudent et aucun élu n'aimerait être sortir de la route d'ici la fin du mandat. Au contraire, le besoin est nécessaire. Il y a de nombreuses lignes de crédit, on le verra lors du budget dans moins de deux mois. Il y a un certain nombre d'investissements très structurants. Et puis la métropole, aujourd'hui est une collectivité qui rend de nombreux services. En matière de transports, il y a un budget transport extrêmement lourd cette année, en matière de déchets, en matière d'eau, en matière d'assainissement, il y a d'énormes besoins Et cette année, comme d'autres collectivités, nous sommes impactés par les tensions inflationnistes, avec le surenchérissement évidemment d'un certain nombre de coûts de l'énergie, et puis des décisions qui sont prises dans ou qui nous sont imposées, comme un certain nombre de décisions concernant les ressources humaines.

N'est-ce pas à contre courant finalement, d'avoir un niveau record d'investissement ? N'attendait-on pas plus de prudence de la part d'une collectivité comme Saint-Étienne Métropole ?

Un budget prévisionnel, c'est aussi un budget prudent. On le verra au moment du compte administratif, au mois de juin. Généralement, nous réalisons un peu moins que ce que nous annonçons parce qu'il y a des décalages, parce que le plan de charge des entreprises ne permet pas forcément d'accéder à toutes ces réalisations. Mais encore une fois, nous avons les moyens de nos ambitions et au contraire, il s'agit de bien exécuter le budget. Et puis pour justement nos entreprises, nos artisans, l'emploi sur le territoire, il ne faut absolument pas que nous nous rétractions, sinon ce mouvement aurait vraiment des relents récessifs. Il faut un certain nombre de projets pour que nos entreprises également puissent fonctionner. Nous échangeons très régulièrement, par exemple avec la Fédération départementale du BTP, ils ont besoin de chantiers pour que l'on ait de l'emploi sur la métropole. Donc, nous sommes un donneur d'ordre extrêmement important et aujourd'hui, on doit être au rendez vous. Donc, nous tenons nos engagements. Nous avons révisé le pacte financier fiscal pour cela et c'est bon également pour l'emploi, mais c'est bon aussi pour nos communes. Et d'ailleurs, hier, nous avons annoncé que nous décalions de six mois les délais pour pouvoir accéder au plan de relance de 53 millions d'euros afin que les communes qui, sur le budget 2023 étaient un peu justes, et puissent également sur leur budget 2024, accéder à ce plan de relance et réaliser leurs projets municipaux.

Il y a quand-même des projets qui interrogent, dans l'opposition et au-delà : la patinoire olympique par exemple. Est-ce vraiment essentiel de la garder comme projet prioritaire dans ce contexte ?

Hier nous avions un débat et moi, en tant que président par intérim, je m'applique à ce qu'il y ait du débat. Il y avait du débat, il était riche, il était important et je crois que c'est nécessaire que l'on ait ces échanges-là pour être en responsabilité et faire les bons choix. Certains évoquent des projets qui seraient futiles, d'autres qui seraient nécessaires., qui détient la vérité ? Aujourd'hui, certains dans leur territoire veulent faire des piscines. Est-ce que c'est bien ? Pas bien ? Ici, il y a un projet de patinoire métropolitaine - les élus, en octobre 2019, ont souhaité que cette patinoire soit au-delà de la ville de Saint-Étienne - on aura l'occasion d'échanger sur ce sujet pour faire les bons choix. Mais il y a parfois des clichés. La patinoire, nous la prévoyons extrêmement vertueuse en matière d'environnement. Et ce ne sera pas le bâtiment le plus énergivore de la métropole, voire de la Loire. Il faut sortir des idées préconçues également. On a besoin de donner de l'envie, et les habitants ont besoin de service et là encore, on s'adresse à l'ensemble des familles, des dans le cadre de ce projet de patinoire.

Les tarifs sur le réseau Stas vont augmenter au 1er mars, pour les voyageurs occasionnels. C'était inévitable ?

La subvention d'équilibre pour le budget des transports, liée à des indices de prix qui ont augmenté à cause des coûts de l'énergie, passe de trois à huit millions d'euros. Énormément de choses sont faites en matière de transport. On ne dégrade pas le service en l'améliorant même souvent, notamment avec le tram. Il y a toujours un tarif solidaire. Ce que l'on a touché hier, ce sont les trajets effectivement occasionnels et donc on encourage les personnes à venir s'abonner. Et nous restons à la métropole avec les tarifs les plus bas, les plus bas pour nos étudiants, pour nos seniors.

Sauf dans les collectivités où c'est gratuit. Montpellier a voté ce principe ce jeudi, donc on peut prendre ces décisions...

Effectivement. Sauf que nous avons près de 17 millions d'euros de recettes. Si on passe au gratuit, ça coûtera encore plus cher et ça obérera d'autres projets. Donc nous touchons quelques tarifs occasionnels, le ticket à l'unité, tout en restant moins cher que des villes comme Grenoble ou Lyon, et nous continuerons à être parmi les moins chers en matière d'abonnement. Donc abonnez-vous, ça coûte moins cher.