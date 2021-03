Saint-Étienne Métropole : 70 millions d'euros pour les communes comme premier volet du plan de relance

En juin dernier, Gaël Perdriau avait annoncé un plan de relance à venir pour la métropole de Saint-Étienne de 150 millions d'euros suite à la pandémie de Covid-19. Ce vendredi 19 mars, le président de la métropole en a présenté le premier volet : une enveloppe de 70 millions d'euros à l'attention des 53 communes.

Un premier volet répartis en trois secteurs d'investissements : la plus grande partie servira à subventionner les projets d'équipement des communes pour un montant de 53 millions d'euros. Concrètement, cette participation de la Métropole sur ce domaine pourra s'élever jusqu'à 3 millions d'euros par commune pour un maximum de trois dossiers pris en compte depuis ce 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.

Un premier volet du plan de relance qui inclue aussi la voirie avec une enveloppe de 10 millions d'euros ainsi que la rénovation de 134 ouvrages d'art sur la métropole financée par une enveloppe de 7 millions d'euros.

Une manne dont avaient besoin les 53 communes de la métropole selon Hervé Reynaud dans cette période de crise sanitaire et que les élus ont approuvé à l'unanimité ce jeudi 18 mars. Pour le premier vice-président de la métropole de Saint-Etienne, les projets ne manquent pas mais les élus ont un réel besoin de financements.

"Les projets ne manquent pas, c'était bien les financements qui nous manquaient !" - Hervé Reynaud, premier vice-président de la métropole de Saint-Étienne

"Il y a une grande génération de maires qui ont été élus en 2020, de Saint-Etienne jusqu'à La Gimond où on foisonne d'idées ! Donc il va falloir maintenant les sujets. Les projets ne manquent pas, c'était bien les financements qui nous manquaient ! Ces projets doivent être d'intérêt communal, sur de l'investissement ! On ne va pas acheter du matériel de tondeuse, on ne va pas acheter des véhicules, on ne va pas être sur des dépenses de fonctionnement mais bien d'investissements. Ça peut être sur une école, sur une salle polyvalente, sur une église si elle est propriété de la ville, on est dans ce type de projets qui permettent d'aménager une ville, d'apporter un certain nombre de services aux habitants".