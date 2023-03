Saint-Etienne : par solidarité, Sabrina coiffe gratuitement les sans-abris

Alors que la précarité gagne du terrain notamment avec l'inflation, c'est une initiative qui réchauffe le cœur. Sabrina Teyar, une coiffeuse stéphanoise vient d'ouvrir son tout premier salon après avoir longtemps coiffé à domicile.

Un salon tout beau, tout neuf, tout ce qu'il y a de plus traditionnel sauf que chez Sabrina, au coup de ciseau affuté et au sourire, on ajoute une bonne dose de solidarité. Elle coiffe gratuitement, celles et ceux qui en ont besoin Une manière de rendre son métier encore plus utile : "mon métier m'apporte plus encore si je peux redonner le sourire à toutes ces personnes".

Sabrina est par ailleurs très investie dans d'autres actions de solidarité, ce qui l'a amenée à travailler avec Jean-Louis Valente, de l'association la Brigade solidaire (également élu d'opposition à Rive de Gier). "Quand on sait comment souffrent les artisans commerçants actuellement, elle trouve quand même le temps et la patience de consacrer des moments aux plus nécessiteux" appuie-t-il. Même s'il faut effectivement faire tourner la boutique car une personne coiffée gratuitement prendra peut-être la place d'une autre qui aurait payé. Mais Sabrina se récompense dans le regard des personnes qu'elle aide : "quand je le coiffe, ils pleurent. Mais moi je pleure encore plus ! Ca change leur vie. Ca leur donne de la motivation, du positif pour voir la vie belle".

Pour se faire coiffer par Sabrina, il suffit de pousser la porte de son salon au 32 rue de la ville à Saint-Etienne. Entre chaque client elle garde un créneau pour pouvoir s'occuper de sans-abris.