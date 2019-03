Saint-Étienne : plus d'un millier de personnes défilent pour le pouvoir d'achat

L'appel avait été lancé par la CGT, Force ouvrière, la FSU et les organisations étudiantes. entre 1 000 et 1 500 personnes ont défilé à Saint-Étienne pour la défense du pouvoir d'achat.

Plus d'un millier de personnes ont défilé du cours Fauriel jusqu'à la Préfecture de Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Le cortège, parti de la CCI, cours Fauriel, est très coloré : avec les salariés de Loire Offset Titoulet , en grève depuis dix jours à la Talaudière, en tête de cortège. Mais de nombreux gilets jaunes sont également présents, entre les drapeaux de la CGT et ceux de Force ouvrière.

Dans la manifestation également, des salariés du CHU, et notamment du collectif la Psy Cause, des étudiants qui dénoncent l'augmentation des frais d'inscription ou le projet de fusion entre les universités de Lyon et Saint-Étienne, des agents d'EDF-GDF, des retraités, des territoriaux. Les enseignants, mobilisés contre la réforme de Jean-Michel Blanquer, ferment la marche.

Des revendications parfois disparates mais avec des points de convergence : le pouvoir d'achat, bien sûr, mais également la défense des services publics et la critique du gouvernement.