Saint-Étienne : Primark a ouvert ses portes à Centre-Deux

Il y avait plus d'agitation que d'habitude vendredi matin à Centre-Deux, à Saint-Étienne. Dès 7h30, quelques clients patientaient pour être les premiers à entrer dans le nouveau magasin du centre commercial stéphanois, Primark. Marie est arrivée deux heures avant le lever de rideau (prévu à 9h30). "On l'attendait ce magasin, parce que les prix défient toute concurrence [...] et aujourd'hui on subit l'inflation, on regarde tous notre porte-monnaie et c'est pour ça que je suis là", explique cette mère de famille qui fête son anniversaire ce vendredi.

ⓘ Publicité

Musique, drapeaux et applaudissements

À 9h30, Marie et plusieurs dizaines d'autres clients sont entrés dans le magasin flambant neuf, en musique et sous les applaudissements des salariés. 1.500 personnes étaient présentes dans les 30 premières minutes d'ouverture du magasin stéphanois selon Primark.

Primark a recruté près de 150 personnes pour le magasin stéphanois, installé dans les locaux laissés vides par la fermeture de C&A fin 2020 à Centre-Deux, sur 3.500 m2. L'arrivée de l'enseigne irlandaise d'habillement à bas prix a d'ailleurs été confirmée quelques semaines avant la fermeture de C&A, et l'ouverture du magasin était très attendue depuis,

pour qu'il y ait une nouvelle locomotive au sein du centre commercial stéphanois. Mais aussi parce que l'installation de Primark à Saint-Étienne faisait l'objet de rumeurs depuis 2018.

"Si nos clients reviennent, c'est que nos vêtements ne sont pas jetables"

Une longue attente et une réponse à la vie chère pour certains, et une hérésie pour d'autres. Plusieurs organisations (Zero Déchet, Extinction Rébellion, Amis de la Terre, CCFD...) avaient lancé un appel à se rassembler devant le centre commercial ce vendredi matin pour dénoncer l'impact de la mode jetable, la fast fashion, sur l'environnement.

"Il faut se dire que si nos clients reviennent dans nos magasins acheter nos vêtements, c'est qu'ils ne sont pas jetables", commente le directeur du magasin Primark de Saint-Étienne, Quentin Longeville, qui rappelle que l'enseigne fonctionne sans service marketing ni publicité.