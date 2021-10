Saint-Étienne : quand Bernard Tapie voulait racheter Manufrance

Il avait 78 ans. Bernard Tapie est mort ce matin à Paris, des suites d'un cancer. Homme politique, dirigeant d'équipes sportives, Bernard Tapie était aussi entrepreneur et homme d'affaires. Une facette de sa vie qui l'a mené à Saint-Étienne au début des années 1980. Il cherchait alors à reprendre l'un des fleurons de l'industrie stéphanoise : Manufrance.

"Bernard Tapie a fait partie des nombreux hommes d'affaires [...] qui se sont précipités à Manufrance après l'annonce de sa liquidation." Daniel Durand s'en souvient comme si c'était hier. A l'époque il est membre du Parti Communiste de la Loire. Manufrance est placée en liquidation judiciaire en 1979.

Le plan de Bernard Tapie pour sauver Manufrance

Daniel Durant et les communistes ligériens voient alors Bernard Tapie comme un "requin" parmi d'autres, et "les représentants des salariés se sont vite rendus compte qu'il n'était intéressé que par le dépeçage de Manufrance et de ne reprendre que les parties les plus rentables." Bernard Tapie, alors âgé de 36 ans, avait proposé un plan de reprise de l'entreprise en difficulté, rejeté par le conseil d'administration. Dans le giron de l'usine stéphanoise à l'époque, il y avait la fabrication de fusils de chasse, de vélos et surtout la revue Le Chasseur Français. L'offre de Bernard Tapie n'avait alors pas beaucoup plus aux salariés de Manufrance : "ils lui avaient fait comprendre assez vivement lors d'une rencontre dans les locaux de Manufrance qu'il n'était pas le bienvenu," se rappelle Daniel Durant. Bernard Tapie finit par renoncer, comme il l'expliquait dans cette interview à Antenne 2 après l'échec de son plan de reprise de Manufrance.

L'entreprise est liquidée par le tribunal de commerce en décembre 1980. Dernier directeur général de la société liquidée, Bernard Tapie finit par obtenir le droit de location-gérance des ateliers du cours Fauriel. Manufrance continue de péricliter dans les années 1980 : le Chasseur Français est vendu, la production de vélos s'arrête en 1983. A la fin des années 1980, c'est Jacques Tavitian qui devient propriétaire de Manufrance. L'entreprise existe toujours aujourd'hui, rue de Lodi à Saint-Étienne, et fait de la vente par correspondance.

20 ans après la fin de la grande époque de Manufrance, d'anciens ouvriers avaient raconté leur rencontre avec Bernard Tapie, dans un épisode de l'émission Pièces à Conviction d'Elise Lucet.