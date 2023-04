Saint-Étienne : situation de blocage entre les éboueurs et la Métropole

Pour les Stéphanois, l'impatience grandit aussi vite que les tas de sacs poubelles sur les trottoirs, après une semaine sans ramassage des déchets. Une partie des éboueurs stéphanois est en effet e n grève depuis le 31 mar s, et presque aucune tournée de ramassage des ordures n'a été assurée depuis jeudi 30 mars. "Moi je garde mes poubelles chez moi", explique Claude, qui se retrouve contrainte de promener son chien sur la route rue Francis-Garnier, car le trottoir est rendu impraticable par l'accumulation de poubelles et de sacs de déchets. Elle juge la situation "désolante et dégueulasse", mais ne souhaite pas en rajouter sur les monticules d'ordures devant chez elle.

Sur la place Carnot, Samir explique garder lui aussi ses sacs remplis de déchets chez lui, traumatisé par les images de la grève des éboueurs parisiens . "Je ne veux pas qu'il y ait encore plus de rats", lâche-il devant des containers jaunes pleins à craquer.

Difficultés de dialogue

Entre Saint-Étienne Métropole et les grévistes, la discussion n'a pas encore été établie. Une délégation d'agents en grève a bien été reçue mercredi par les services métropolitains, mais elle n'a rien donné, en raison de désaccords sur la présence de représentants syndicaux extérieurs à la Métropole. Alors sur le piquet de grève, au Centre technique municipal, Sylvain Valla, représentant CGT des agents territoriaux stéphanois, affirme qu'il va falloir s'habituer à la situation : "l'état d'esprit est plutôt à la continuité, pour ne pas dire à l'amplification" du mouvement lancé à la fois pour dénoncer la réforme des retraites, et pour l'amélioration des conditions de travail (pénibilité, meilleure organisation des tournées, salaires).

Les agents doivent se réunir vendredi matin pour décider de la suite de leur action. En attendant, seules quelques tournées de ramassage des déchets ont pu être assurées mercredi, notamment secteur Badouillère-Chavanelle : 55 tonnes d'ordures ont été collectées, contre 120 habituellement.