Saint-Étienne : Steel épargné par la fermeture des centres commerciaux non alimentaires ?

Le centre commercial géant Steel, à Saint-Étienne dans la Loire, va-t-il fermer ses portes pour quatre semaines au moins ? Rien n'est moins sûr, au lendemain des annonces de Jean Castex. Le centre commercial pourrait y échapper, au vu des précisions données aujourd'hui par le Ministère de l'économie. Explications.

Des précisions qui jettent le doute

Lors de son intervention vendredi 29 janvier, le Premier ministre a annoncé la fermeture des centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20.000 carrés. Dans la Loire, et à Saint-Étienne, les questions vont bon train concernant le sort de Steel, qui fait lui 70.000 mètres carrés.

En attendant le décret qui fixe les règles, le ministère de l'Économie vient d'apporter quelques précisions troublantes. D'après Bercy, "les zones commerciales, parcs d'activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts. En revanche, les bâtiments de plus de 20.000 mètres carrés cumulés reliés par des allées closes et couvertes de ces zones doivent fermer", détaille encore le communiqué.

Une ouverture ce dimanche comme d'habitude

En ce sens, Steel pourrait échapper à la fermeture. Son directeur Josselin Durand préfère pour l'instant ne pas trop s'avancer, mais explique : "les retails parks [comme Steel] ne devraient pas être concernés". Il ajoute attendre avec impatience le décret de la préfecture, "qui sécurisera ces informations."

En attendant le décret, le centre commercial Steel va ouvrir ses portes comme à l'habitude, ce dimanche 31 janvier, confirme son directeur. Alors qu'ailleurs en France, certains centres savent qu'ils ne rouvriront pas demain.