Saint-Étienne : un job dating en terrasse place Jean-Jaurès pour trouver une dizaine de serveurs

Neuf cafés et restaurants de la place Jean-Jaurès, à Saint-Étienne dans la Loire, viennent de participer à un "job dating" organisé par l'UMIH, Pôle Emploi et l'Union des commerçants de la ville. Ils offrent une dizaine de postes de serveurs et de cuisiniers à des candidats en position de force.

Des entretiens d'embauche en terrasse, pendant deux heures : neuf patrons de cafés et restaurants situés place Jean-Jaurès à Saint-Étienne (Loire) viennent de se livrer à un "job dating" ce jeudi 3 mai pour trouver le ou la perle rare qui manque encore à leur personnel. Une dizaine de postes de serveurs et de cuisiniers notamment sont en effet toujours vacants. Compte tenu de l'afflux de clients, et de la prochaine étape du déconfinement dans six jours, le temps presse.

Des patrons aux abois

Devant son verre de sirop, Alexandre Ramey étudie les CV avec attention. Le patron du tout nouveau restaurant L'Alsacien cherche un ou une serveuse, ainsi qu'un ou une cuisinière à embaucher en plus de son équipe, en prévision du 9 juin, nouvelle étape de déconfinement. "Là pour l'instant, vu les jauges en terrasse, on y arrive, explique-t-il. Mais on va subir une grosse augmentation de clientèle le 9, tant par la disparition des jauges que par l'accueil à l'intérieur. Donc on doit trouver une autre organisation : c'est le défi de cette semaine."

Seule difficulté, le patron de L'Alsacien est loin d'être le seul à chercher à embaucher, et les bons candidats sont courtisés : "a priori, on a eu pas mal de réorientations professionnelles pendant le confinement, des gens qualifiés qui ont quitté le métier. Donc oui, le recrutement devient plus difficile."

Dans le restaurant d'à côté, le Nota Bene, Éric Agostino recherche lui aussi un ou une saisonnière supplémentaire pour assurer le service. Lui pointe l'afflux inédit de clients depuis la réouverture le 19 mai : "En terme de travail, et de pression au niveau du travail, on n'a jamais vu ça. C'est difficile à gérer, il y a beaucoup de manques encore, même si on est en train de redescendre [en intensité]."

Entretien d'embauche au Nota Bene, avec le patron, Éric Agostino, et une candidate. © Radio France - Céline Autin

Des candidats ravis de la formule

Une fois n'est pas coutume, ce sont les candidats qui se retrouvent en position de force. Au bout de son troisième entretien, Luna, une étudiante de 19 ans, a décroché un essai le lendemain. La formule lui plaît beaucoup : "On est un peu moins timides, on dérange moins les patrons quand c'est organisé comme ça. Je me sens plus en position de force par rapport au temps où je me faisais recaler parce qu'il n'y avait pas besoin !"

Même sentiment pour Babeline, qui a perdu son job de serveuse en novembre dernier. Elle a imprimé son CV en plusieurs exemplaires pour tous les recruteurs de la place Jean-Jaurès : "ça multiplie les chances d'avoir un boulot. C'était très long le confinement, très stressant et angoissant. J'ai hâte de recommencer !" D'après Pôle Emploi, six jeunes ont obtenu un essai après ces entretiens :