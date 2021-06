Saint-Étienne : un marché solidaire de produits frais et locaux pour les bénéficiaires du Secours populaire

Le Secours populaire de la Loire a lancé mardi 8 juin à Saint-Étienne son premier marché de produits frais et locaux. 200 familles de bénéficiaires ont pu remplir leurs cabas à moins de huit euros, grâce à un partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Loire et la Ville de Saint-Étienne.

Permettre aux plus démunis d'avoir accès à des produis frais et locaux. C'est l'objectif du marché solidaire lancé par le Secours populaire français, la Chambre d'agriculture de la Loire et la Ville de Saint-Étienne. 200 familles bénéficiaires du Secours populaire ont pu profiter du premier marché mardi 8 juin, dans une cour située rue Descours derrière l'école Soleysel, dans le quartier Beaubrun à Saint-Étienne. Pour 5 à 8 euros par foyer, elles ont pu faire le plein de fruits, légumes et fromage frais. "Si on prend l'exemple des familles les plus nombreuses, c'est-à-dire six et huit personnes, elles donnent huit euros et elles emmènent plus de 22 kilos de marchandise", indique Dominique Roche, la responsable du Secours populaire à Saint-Étienne.

Seulement 20% du prix total du panier pour le bénéficiaire

Ces huit euros pour une famille nombreuse correspondent à 20% du prix total du panier. Les 80% restants sont pris en charge par la Ville de Saint-Étienne et le Secours populaire. "C'est important pour nous de dire que ces familles dans des situations assez difficile financièrement sont des gens comme tout le monde, qui peuvent s'offrir des produits frais de qualité, et qu'elles puissent manger correctement", ajoute Dominique Roche, qui avait en tête depuis longtemps ce projet de marché de produits frais et locaux.

Six producteurs de la Loire ont fourni les fruits, légumes, oeufs et fromages disponibles sur ce premier marché. Tout a été conditionné en amont pour être distribué aux bénéficiaires ce mardi. Plusieurs bénévoles du Secours populaire se tiennent prêts derrière les étals, comme Cathy, qui admire les bottes de poireaux disposées devant elle : "à l'épicerie du Secours pop on a quand-même quelques légumes frais, mais là ils sont vraiment beaux, regardez ces courgettes et ces poireaux, ils sont magnifiques ! "

Prochain marché au mois de septembre

Un autre bénévole, ancien cuisinier, donne des conseils recettes et conservation aux bénéficiaires. "Vos pommes de terre, pour éviter qu'elles germent, vous mettez une pomme dans votre sac, et vous pouvez les garder deux mois de plus", suggère-t-il à Laure. Cette jeune mère célibataire repart du marché avec près de cinq kilos de denrées pour elle et sa fille de 20 mois. "Ma fille mange de tout mais on ne va pas manger tout ça en une semaine, c'est impossible", sourit-elle. "En tout cas c'est super, je n'aurais jamais pu acheter tout ça, moi je suis au RSA, seule avec ma fille, donc ce n'est pas tous les jours facile", confie Laure, ravie de n'avoir déboursé que six euros pour son plein de produits frais.

Le prochain marché solidaire de produits frais et locaux se tiendra à Saint-Étienne en septembre, puis une fois par mois. Pour l'instant il est réservé aux bénéficiaires du Secours populaire français, mais la municipalité envisage d'étendre l'initiative à d'autres associations.