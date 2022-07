Saint-Étienne : les piscines sous la menace d'un mouvement de grève samedi

Elles sont très prisées l'été, surtout avec la chaleur de ce début de semaine, mais les piscines de Saint-Étienne pourraient bien rester fermées samedi. La CGT menace d'appeler les agents à faire grève. Le syndicat dénonce les conditions de travail des agents de la Ville pour permettre l'ouverture de quatre piscines cet été (Raymond Sommet, Pierre Poty, Grouchy et Yves Nayme), contre deux habituellement, en raison des travaux sur les bassins intérieurs de la piscine Raymond-Sommet.

Roulements entre les quatre piscines ouvertes cet été

"On fait un jour sur une piscine, un jour sur une autre, on est tous mobilisés et on tourne sur les quatre piscines, aussi bien les maîtres-nageurs que les agents de régie et d'hygiène", explique Annick Morel, déléguée CGT à la Ville de Saint-Étienne. Elle s'occupe de l'accueil et de la caisse dans les piscines stéphanoises. En plus de cette "organisation très compliquée pour la vie personnelle des agents", elle estime que les saisonniers ne sont pas assez nombreux pour compenser les congés. "On nous annonce des chiffres, d'accord, mais on se retrouve avec des CDD qui ne sont là que pour un mois, et en plus, certains font beaucoup d'heures supplémentaires, mais comme ils ne sont là qu'un mois, quand est-ce qu'on leur donne leur temps de récupération ?", demande la déléguée CGT.

Une partie des agents a déjà débrayé la semaine dernière. La Ville de Saint-Étienne a décidé de leur accorder une prime exceptionnelle de mobilité de 70 euros en juillet et en août, pour compenser les déplacements entre les quatre piscines stéphanoises. La municipalité estime qu'avec cette prime et le recours à des contrats saisonniers (16 maîtres nageurs et 12 agents d'entretien) et en insertion professionnelle (par le biais du groupement d'entreprises Tremplin 42) de bonnes conditions de travail sont maintenue dans ses piscine.