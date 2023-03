Saint-Étienne : un nouvel espace de coworking accueille les télétravailleurs dans le quartier Centre-deux

France Bleu Saint-Étienne Loire : à quoi ça ressemble exactement, un espace de coworking, et en quoi le votre est-il si différent des autres ?

Nathalie Crespo : un espace de coworking, c'est un espace où vous pouvez venir travailler en toute autonomie. Vous avez la possibilité d'échanger avec d'autres personnes qui sont comme vous, soit des Freelancers, soit des salariés qui viennent prendre des bureaux pour travailler au calme. Chez nous, on a fait particulièrement attention au cadre de travail avec des plantes un peu partout et à commodités de transports : nous sommes tout proche des lignes de tramway !

L'espace de travail partagé "Nomade" chez Aloé à Saint-Étienne - Aloé

On a appris à travailler autrement, durant la période Covid et certains employés ont pris goût à ce télétravail. Est-ce que c'est eux que vous ciblez en priorité ?

Oui, certains viennent à la journée pour 25 euros, d'autres réservent carrément un contrat mensuel qui peut aller jusqu'à 385 euros pour le plus beau bureau individuel, avec même un accès très agréable à une terrasse pour bosser dehors pendant l'été !

Bureau personnel dit "Ginkgo" avec accès à terrasse extérieure pour 385 euros par mois - Aloé

Qu'est ce qu'ils vous disent, ces professionnels là qui viennent bosser chez vous ? Qu'est-ce qui leur manque finalement ? Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas tranquillement chez eux, pour travailler depuis leur ordinateur ?

Ce qui leur manque aujourd'hui, c'est la synergie avec d'autres entreprises. C'est l'isolement qui est vraiment pesant pour quelqu'un qui travaille chez lui au quotidien. Certains ont du mal à s'organiser avec les enfants dans les pattes. On vient dans un espace de coworking pour travailler et pour faire une véritable séparation entre la vie personne et professionnelle.