Saint-Étienne : un rassemblement samedi contre des tee-shirts jugés sexistes chez Brut Butcher

Sur le tee-shirts on peut lire "A poêle les dindes", "il faut se la farcir" ou encore "un restau très cochon". Des slogans humoristiques pour la direction de la chaine de restaurants Brut Butcher basée à Andrézieux-Bouthéon mais jugés sexistes par le syndicat sud solidaires qui dénonce les remarques obscènes de certains clients subies par les salariés. Le syndicat estime que cela instaure une ambiance de travail sexuée qui peut favoriser les réflexions salaces voire le harcèlement.

"Les salariés nous expliquent que quand ils sortent dans la galerie marchande même sans le tee-shirt, ils ont droit à des réflexions obscènes et salaces de la part des clients, raconte Frédéric Leschiera secrétaire de Sud commerce pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.. On ne peut pas imposer dans le cadre du travail ce genre de blagues sexistes et lourdes à des salariés. Or ces tee-shirts sont imposés. Une ambiance sexuée est instaurée dans le restaurant. On a droit aussi à des menus cagole (cagole étant un terme péjoratif pour désigner des filles dans le midi). Moi c'est ce que j'appelle l'ambiance Madelon. Madelon, elle vient nous servir à boire, on peut lui pincer le téton. Ca créé une ambiance où on peut se lâcher sur ce côté-là. Ce n'est pas propice à un travail serein".

Capture d'écran du site internet de SUD-Solidaires - .

Brut Butcher a été lancé en 2016 par la chaine stéphanoise Despi. La chaine de restaurants est spécialisée dans les hamburgers et la viande de façon générale.