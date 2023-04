Saint-Étienne : une entreprise se bat pour ouvrir en grand la porte des entreprises aux personnes handicapées

France bleu Saint-Étienne Loire : que pensez-vous, dans les grandes lignes, de l'intervention du président de la République devant la conférence nationale consacrée ce mercredi au handicap ?

ⓘ Publicité

Christelle Heyraud : ce sont des mesures qui s'adressent principalement à des personnes handicapées moteur. C'est bien dommage puisqu'il existe bien d'autres handicaps et qu'on passe un peu sous silence dans ces mesures, me semble-t'il.

loading

Chez Toma Handicap, vous êtes spécialisés dans l'emploi des personnes handicapées, l'accès à l'intérim particulièrement. Est-ce que vous avez bon espoir que la transformation de Pôle emploi en France Travail soit, comme annoncé par le chef de l'Etat, favorable aux travailleurs handicapés ?

Cette mesure a déjà été initiée par des transformations qui sont déjà faites avec les fusions de service public de l'emploi. J'espère que ça va dynamiser un peu ce domaine et lui faire connaître un peu plus auprès des entreprises.

Quel est le constat aujourd'hui, est-ce qu'il est très difficile de trouver du travail quand on est en situation de handicap ? Notamment chez nous, dans la Loire ?

Il est difficile de trouver du travail quand, sur certaines pathologies, il y a des handicaps qui ne trouvent pas écho auprès des entreprises parce qu'ils demandent un certain nombre d'aménagements autour des troubles psychiques ou autistiques, par exemple. Il faut surtout davantage de compréhension du handicap.

En tout cas, Emmanuel Macron se veut ferme sur le sujet. Il veut contraindre les entreprises à engager au moins 6% de personnes handicapées dans les effectifs. Est-ce que c'est pour vous une avancée ?

Ce n'est pas une avancée parce-que c'est quelque chose qui existe depuis déjà plusieurs années et qui n'incite pas pour autant certaines entreprises à le faire. Elles préfèrent payer des contributions plutôt que d'inclure des personnes en situation de handicap.

C'est ce que vous retenez de votre expérience, après trois ans chez Toma intérim ?

Ce qu'on retient surtout c'est que 2021 a été une très bonne année parce qu'il y avait une dynamique économique importante. Donc les entreprises s'ouvraient à des possibilités de recrutement et de sourcing différents. C'était beaucoup plus compliqué en 2022 avec la crise énergétique pour les entreprises. On sent toujours une appréhension par rapport à ce sujet dû à une méconnaissance dans les entreprises.