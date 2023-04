Saint-Étienne : une demi-journée pour mieux comprendre les "métiers humains"

France Bleu Saint-Étienne Loire : pourquoi avoir appelé cette journée "Vers un métier humain"? Qu'est-ce que vous entendez par là ?

Emil Kozarevic : on va suivre aujourd'hui les métiers de l'accompagnement et du soin de la personne. Ce sont des métiers utiles et ce sont des métiers de sens et d'avenir. L'objectif, c'est de créer un lien avec ses bénéficiaires : on n'est pas juste là pour pour faire le ménage mais aussi pour entretenir leur cadre de vie, pour qu'ils se sentent bien. Nous sommes souvent le seul lien qu'ils peuvent avoir dans une journée. On se mobilise aussi pour des enfants en situation délicate, pour les personnes en situation de handicap ou malades.

On manque clairement de bras pour assurer ces métier là, chez nous dans la Loire. Quel est le profil des candidats que vous espérez rencontrer aujourd'hui ?

Nous, on cherche majoritairement des gens qui sont déjà relativement ouverts d'esprit. Des gens qui ont une certaine vocation, qui savent travailler avec des qualités humaines.

Pas besoin de diplômes ?

Non pas forcément. Les diplômes peuvent arriver par la suite. On a, dans le cadre de notre événement, un espace emploi formation avec des partenaires qui pourront renseigner des personnes sur les différentes formations qui peuvent même, dans certains cas, être financées.

On est assez loin d'un forum emploi classique : vous organisez carrément des visites guidées pour découvrir ces métiers...

Tout à fait. On a décidé avec les partenaires d'organiser un parcours découverte autour de trois pôles distincts. Le premier pôle autour de l'entretien du domicile. Un deuxième pôle autour des aides aux actes essentiels. Un dernier pôle autour de l'aide à la vie sociale et de la prévention de la perte de l'autonomie chez le bénéficiaire.