Saint-Florent-sur-Cher : la route nationale dégradée, des délégués syndicaux entendus par les gendarmes

Un nouveau militant de l'union locale CGT de Saint-Florent-sur-Cher a été entendu ce mardi après-midi à la gendarmerie de la commune. Cinq militants syndicaux avaient déjà été entendus la semaine dernière dans le cadre d'une enquête suite à la manifestation contre la réforme des retraites du 23 mars dernier.

Une enquête a été ouverte pour entrave à la circulation et dégradation : une petite partie du bitume au rond-point Super U, sur la nationale 151, est dégradé. Les manifestants estiment qu'ils n'y sont pour rien et espèrent que l'affaire sera classée par la procureure de Bourges. Les autorités aimeraient que les syndicats ne manifestent plus sur cette nationale 151, un axe très fréquenté, avec des risques importants de bouchon notamment et de sécurité. Les syndicats ne l'entendent pas de cette oreille et parlent d'intimidation.

Damiens Devaux, militant CGT, convoqué à la gendarmerie de Saint-Florent-sur-Cher © Radio France - Michel Benoit

Les syndicats l'affirment, c'est un barrage filtrant qu'ils avaient mis en place sur ce rond-point mais tout a dégénéré. "Les gendarmes ont bloqué le rond-point avec leurs voitures, affirme Damiens Devaux, le militant convoqué. Ce n'est pas nous qui avons entravé la circulation. On laissait passer les voitures mais on distribuait des tracts. Suite au blocage par la gendarmerie, certains camarades ont voulu allumer un feu avec des palettes et des pneus. C'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je discutais tranquillement sur le rond-point, mais comme mon nom figure sur la liste des organisateurs de la manifestation, je suis convoqué comme mes camarades la semaine dernière."

Le goudron est abimé sur le rond-point. Qui en est responsable ? © Radio France - Michel Benoit

Le problème, c'est que du goudron est dégradé sur le rond-point, d'où cette enquête. Le responsable de la CGT à Saint-Florent-sur-Cher nie toute responsabilité des manifestants "Nous, on a mis le feu où c'était déjà abimé. C'est normal que quand on nettoie le feu, ce soit encore abimé en-dessous" explique Pascal Jaubier.

Les syndicats revendiquent de manifester sur cette nationale qui offre une très grande visibilité à leur action. "On ne va quand même pas se rassembler rue du château ou rue du parc, tout à l'écart, poursuit Pascal Jaubier. Cela n'aurait pas beaucoup d'intérêt. On continue, de tradition, à manifester sur cette nationale."

Le 6 juin, prochaine journée nationale d'action, les manifestants comptent bien remettre le couvert sur ce rond-point.