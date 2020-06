Saint-Florent-sur-Cher : le couperet est tombé pour Comatelec

L'équipe commerciale (une trentaine de personnes) n'est pas touchée par ce plan social. Seuls 27 postes resteront à St-Florent sur Cher. Comatelec est spécialisé dans l'éclairage public. Le groupe Schréder invoque une concurrence de plus en plus forte et des coûts de production trop élevés en France. Les employés sont restés calmes. Il faut dire qu'ils ne se faisaient plus d'illusion depuis cet hiver.

Les salariés de Comatelec Schréder réunis devant leur usine de st-Florent sur Cher © Radio France - Michel Benoit

Des employés en colère, mais finalement résignés : " Finir comme ça, il y a de quoi être en colère, maugrée Christophe Amichaud, l'un des représentants du personnel. C'est un énorme gâchis. Tout cela pourquoi ? Parce qu'on ne gagne pas assez d'argent pour ces actionnaires. Eux là-bas, en Espagne et en Ukraine, faire de la grande série, c'est tout ce qu'ils savent faire. Alors qu'ici on pouvait s'adapter à des produits spécifiques."

Comatelec Schréder est spécialisé dans l'éclairage public intelligent © Radio France - Michel Benoit

Ne subsisteront à Saint-Florent sur Cher que l'atelier customisation et une activité logistique. 7 postes sont transférés à Villepinte en région parisienne. L'usine est moderne, et le carnet de commande garni, d'après les représentants du personnel. Mais la direction invoque un outil surdimensionné et un surcoût d'environ 33 % à produire en France dans un contexte concurrentiel de plus en plus marqué.

93 emplois vont disparaître chez Comatelec Schréder à Saint Florent sur Cher © Radio France - Michel Benoit

Pourtant, le made in France est un bon argument auprès des collectivités, insiste ce commercial un peu désabusé et plutôt pessimiste pour l'avenir : " Comatelec qui disparaît, c'est vraiment des craintes pour l'ensemble du groupe. Le contexte est difficile, c'est sûr, mais c'est une entreprise qui marche. Les collectivités adaptent leur éclairage énergivore pour le reconvertir en led. Il y a un marché et nos clients veulent du fabriqué en France. Délocaliser, ça nous laisse dans le doute. Pour preuve, nos concurrents qui avaient fermé leurs usines en France, les rouvrent ! "

Les salariés de comatelec schréder ne comprennent pas la stratégie décidée par le groupe Belge. © Radio France - Michel Benoit

La production se fera en Espagne. Schréder va essayer de vendre le site pour rapatrier le peu d'activité restant sur des installations plus petites, toujours à St-Florent sur Cher. Première réunion sur le plan de sauvegarde de l'emploi le 30 juin. Les lettres de licenciement devraient tomber fin novembre.