Saint-Florent-sur-Cher : le pire pour Comatelec - Schréder ?

Les salariés s'étaient déjà mobilisés fin janvier pour exprimer leurs craintes. Vendredi, le groupe Schréder indiquera les résultats d'une étude qu'il a menée sur l'avenir du site de St-Florent sur Cher. Et l'heure n'est pas à l'optimisme : cela fait des mois que les représentants du personnel se battent pour obtenir des informations. De leur côté, ils avaient déjà lancé une expertise : " On connait quand même malgré tout, le résultat de cette étude puisqu'on avait fait réaliser une expertise par un cabinet spécialisé. Il nous avait bien dit dans ses conclusions qu'il y aurait à 90 % une fermeture totale ou partielle de notre site. Donc, on s'attend déjà à cette annonce."

Les salariés s'étaient rassemblés fin janvier devant leur usine. © Radio France - Michel Benoit

D'après cette élue du personnel, seuls les commerciaux garderont leur emploi, le site de Villepinte en région parisienne serait également conservé, ainsi qu'un peu de logistique éventuellement à St-Florent sur Cher, mais Schréder renoncerait à toute production en France. Tout reclassement serait donc très compliqué : " Il faudrait qu'on aille en Espagne puisque l'Espagne va reprendre une grande partie de nos appareils. Sinon, il y a aussi le Portugal, l'Ukraine et la Hongrie. Vous voyez cela va être assez compliqué ! " Les élus du personnel se fixent maintenant un objectif : obtenir les meilleures conditions de départ pour la centaine de salariés qui pourrait perdre son emploi. début de réponse vendredi.