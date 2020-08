Alors que le secteur de l'hotellerie-restauration subit de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire et du confinement, Rudy de Sadeleer se lance dans un pari un peu fou : redonner ses lettres de nobelesse à l'Hotel de l'Est à Saint-Florentin.

Saint-Florentin : baron et chef cuisinier, Rudy de Sadeleer reprend l'Hotel de l'Est en pleine crise sanitaire

C'est un pari pris à deux : d'un côté la communauté de commune Serein et Armance, qui a reçu l’hôtel de l'Est en don, de l'autre Rudy de Sadeleer, un baron belge, chef cuisinier de profession et nouveau gérant du lieu. Un lieu qui a été donné en 2019 à la collectivité par les filles de Jany Warbuton ( dont la famille gérait les lieux depuis 1968 ).

Plus de 500 000 euros d'investissements

Mais avant de se mettre en cuisine il a fallu remettre à neuf l'Hotel de l'Est. La communauté de communes a d'ailleurs investi un peu moins de 500 000 euros pour remettre le lieu aux normes et le moderniser. Les travaux ont débuté avant la mise en gérance, afin, justement de rendre l'établissement attrayant pour un futur gérant. En juin dernier c'est finalement le dossier de Rudy de Sadeleer qui est retenu. Il a lui même prévu d'investir environ 150 000 euros dans la partie restaurant et hôtel. Le lieu a été totalement dépoussiéré. "On a changé l'image de l'Hotel de l'Est, c'était une image des années 1970 avec des couleurs vives, des grosses tentures, des gros rideaux" explique Rudy de Sadeleer qui poursuit "Avec Yves Delot (maire de Saint Florentin et président de la communauté de communes ) ont a dépoussiéré en faisant des espaces plus ouverts, des couleurs plus fraîches" . Mais certains petits morceaux d'histoire ont été conservés comme par exemple les immenses miroirs ou encore le parquet, qui a été restauré.

Quelques traces du passé ont été conservées : les grands miroirs ont été entièrement nettoyés et le parquet restaurés. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

De la Belgique à l'Yonne en passant par la Roumanie

Rudy de Sadeleer a fait ses armes " dans des petits restaurants et des grandes maisons , en Belgique et en Roumanie" , pays dont est originaire sa femme. Là bas il a géré l'installation de cinq grands restaurants, et a représenté la cuisine belge dans les évènements. D'ailleurs sur le col de sa veste de cuisine on peut observer un drapeau européen et un drapeau roumain. Cuisinier depuis 25 ans il a transmis sa passion à son fils de 21 ans avec lequel il travaille. Tous deux revendiquent de faire partie d'une nouvelle génération de chefs moins figés dans les principes, plus ouverts aux différents types de cuisine : _"On fait de la bistronomie comme du gastronomique ou encore de la street-food" d_étaille-t-il.

Originaire de Belgique, Rudy de Sadeleer a fait ses armes dans son pays d'origine et en Roumanie, pays d'origine de son épouse. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une carte de 7 à 77 ans

C'est ce qui a inspiré la carte, qui elle aussi a été revisitée. L'objectif est de conserver une clientèle plus âgée mais d'attirer aussi une clientèle plus jeunes. " Pour moi l'établissement doit être ouvert tant à des clients de 18 ans qui ont envie de manger de la street-food avec des burgers de canards, des burgers avec de la viande de Salers, qu'à des personnes de 70 ans qui ont envie de manger un riz de veau" Explique Rudy de Sadeleer qui a prévu aussi un menu à 13 euros le midi en semaine. Afin d'attirer une clientèle plus jeunes, le nouveau gérant a également réaménagé une salle, autrefois utilisée à titre privé. Celle-ci est désormais un espace de détente, accolée à un bar où les clients pourront découvrir toute une collection de rhums et de whisky.

Ouvrir en pleine crise sanitaire n'effraie pas le nouveau gérant car celui-ci vise la clientèle locale, les habitants de Saint-Florentin mais aussi des 20 communes qui composent la collectivité, propriétaire du lieu. Quant à l'hôtel, il ouvrira à l'automne, le temps de se refaire une beauté. Avec ses 19 chambres il viendra en complément du restaurant, et se voudra "familial".