Saint-Flour: Uniplanèze, le leader mondial du tripoux, change de main

Ils se sont réunis pour une photo de famille, les deux propriétaires et les trois repreneurs, devant les soixante salariés. Avant de partager des tripoux et une truffade, deux produits maison. Uniplanèze a symboliquement changé de main ce mercredi. Cette entreprise de Saint-Flour, la première à s'être installée dans la zone artisanale du Rozier-Coren, va pouvoir poursuivre la production de ses produits auvergnats.

Une transmission qui marque la fin d'une période d'incertitude pour les salariés. Luc Paour et Philippe Lafon, les propriétaires, cherchaient un repreneur depuis longtemps. Ils ont eu plusieurs pistes mais aucune vraiment satisfaisante. D'autant plus que le risque existait dans certains cas qu'une ligne de production soit déplacée sur un autre site du repreneur potentiel. Finalement, l'évidence qu'une reprise en interne était la bonne solution s'est imposée.

Une reprise pour se développer

Deux cadres de l'entreprise se sont donc lancés: Yannick Rousaire, le directeur de la production, et Dominique Sabot, le directeur commercial. Ils se sont associés avec un chef d'entreprise local, Vincent Echegut, pour boucler le tour de table. Les deux premiers seront majoritaires mais un contrat de confidentialité ne permet pas de connaître le montant de la vente.

Une truffade en fin de cuisson © Radio France - Emmanuel Moreau

Uniplanèze va donc pouvoir continuer à produire local. L'entreprise a plus de 300 produits en référence mais les plus vendus restent les tripoux, l'aligot, la truffade ou encore les plats petits salés aux lentilles et saucisse-purée. Chaque année, ce sont près de 1.500 tonnes de produits, essentiellement locaux, qui sont transformés sur place. Une production intégralement artisanale et le plus souvent à la main. Car pour fabriquer un tripoux, il n'y a que le savoir-faire maison, de celle qui découpe la panse au couteau pour lui donner la bonne dimension à celles qui la farcissent, quasiment au gramme près mais sans utiliser la moindre balance.

Et les repreneurs veulent se développer. Ils prévoient de quasiment doubler la surface actuelle du site de Saint-Flour. Un investissement de 4,2 millions d'€uros pour construire 2.400 m² supplémentaires, avec le soutien des collectivités. Qui devrait s'accompagner de la création de produits premium, à destination d'un nouveau public. La production actuelle est majoritairement les plats cuisinés (58%), les terrines (16%) et les tripoux (15%). 65% de cette production est vendue en dehors de la région.