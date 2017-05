Saint-Gilles-Croix-de-Vie fête la sardine

Saint-Gilles-Croix-de-Vie organise sa quatrième fête de la sardine ce samedi pour le début de la saison. L'occasion de savoir ce que représente aujourd'hui ce petit poisson pour la ville.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la sardine les deux sont indissociables. Pour la quatrième année, la ville fête donc le petit poisson bleu pour le début de la saison ce samedi. Comme le veut la tradition, les 100 premières sardines seront remises au maire.

Moitié moins de bateaux qu'il y a 15 ans

La sardine, à Saint-Gilles-Crois-de-Vie, ça fait des siècles qu'on la pêche. Mais, ces dernières années, ça s'est compliqué. En moyenne, 2.000 tonnes de sardines sont pêchées chaque année. C'est 10 fois moins que chez nos voisins bretons. Pourquoi ? Parce que le nombre de de bateaux qui pêchent le petit poisson bleu en Vendée a considérablement baissé. Il n'y en a plus qu'une douzaine à Saint-Gilles alors qu'on en comptait le double il y a 15 ans. Beaucoup ont abandonné après l'arrivée des quotas sur l'anchois. Ils cumulaient la pêche de la sardine et celle de l'anchois et avec ces quotas, ils ont perdu une grande partie de leurs revenus. L'autre problème, c'est l'attractivité du métier. Les professionnels en conviennent, il ne fait plus rêver les jeunes : les pêcheurs quittent le port à 5 heures du matin, ils parcourent 10 à 50.000 miles, ils tendent leur filet de Noirmoutier à l'île de Ré en passant par l'île d'Yeu et ils doivent rapidement rentrer au port, la sardine est très fragile.

Une douzaine de bateaux pêchent la sardine à Saint-Gilles © Maxppp -

Le parc éolien en mer, ça ne va pas dans le bon sens

Aujourd'hui, certains spécialistes s'inquiètent également de l'arrivée des éoliennes en mer, au large justement des îles d'Yeu et de Noirmoutier. C'est le cas de Philippe Gendreau, le PDG de la conserverie du même nom, la dernière de Saint-Gilles : "ce projet consiste à construire 62 éoliennes en mer sur une surface de 82 kilomètres carrés. La pêche est déjà une activité très aléatoire, donc si, en plus, on vient restreindre la zone de pêche, ça ne va pas aller dans le bon sens au niveau des quantité pêchées et du maintien de l'activité".

La fête de la sardine, c'est ce samedi à la cale du port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.