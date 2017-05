Saint-Gilles-Croix-de-Vie : une pêche de qualité pour résister à la concurrence des gros bateaux

Saint-Gilles-Croix-de-Vie est indissociable de son port de pêche. Il abrite 53 navires, une bonne centaine de marins-pêcheurs et une criée avec dix ateliers de mareyage pour conditionner le poisson avant de l'expédier. Deux enjeux : la concurrence des plus gros ports et la réglementation européenne.

Retour de pêche sur le port de Saint-Gilles © Radio France - Marion Fersing

On a du beau poisson tout frais, tous les jours et de qualité supérieure par rapport aux plus grosses criées

À la saison de la sardine comme en moment, c'est le même ballet tous les matins sur le port de Saint-Gilles. Le premier bateau à y revenir après plusieurs heures de pêche donne le top départ de la vente à la criée. "Les lots sont vendus les uns après les autres au fur et à mesure de leur arrivée", explique le directeur, Jean-François Biron. "C'est spécifique à la sardine, parce que c'est un poisson fragile qui doit être expédié et vendu vite pour être le plus frais possible". C'est d'autant plus important à Saint-Gilles que c'est la qualité du poisson qui permet au port de se démarquer face à la concurrence. "Sur Saint-Gilles, on a la chance d'avoir beaucoup de petits bateaux qui ne pêchent que la journée et la nuit et, du coup, on a du beau poisson tout frais tous les jours et de qualité supérieure par rapport aux plus grosses criées où il y a de plus gros navires qui pêchent en plus grosses quantité", explique Julien Danieau, poissonnier à Saint-Gilles.

Les sardines sont vendues au fur et à mesure que les bateaux reviennent au port © Radio France - Marion Fersing

La vente à la criée, essentielle pour avoir un juste prix

Et pour l'avoir, cette qualité, les pêcheurs doivent rentrer au port en milieu de matinée pour que les sardines soient expédiées par camions le plus vite possible vers Nantes, Paris et l'Europe. Et ça, même quand le poisson est capricieux. "Ce matin, on n'a pas pêché ce qu'il aurait fallu", regrette Gaëtan, pêcheur depuis ses 14 ans. "Hier, on avait six tonnes, avant-hier cinq tonnes et aujourd'hui, une petite tonne. Au même endroit. C'est les anchois qui avaient pris la place". Et c'est pour ça que la vente à la criée est essentielle poursuit Jean-François Bodin : "le fait d'avoir des ventes aux enchères journalières permet de toujours avoir des prix au mieux. Si vous avez beaucoup d'apport, le prix va descendre un peu. Et, si vous avez pas beaucoup d'apport, le prix va monter". Démonstration avec Lionel Collachot des Viviers de Noirmoutier qui fait de la vente en gros : "la sardine, hier, elle s'est vendue à 1,60 euros et aujourd'hui c'est 4 euros. Il faut que le marché s'adapte, ça c'est certain". Et ce n'est pas simple, surtout qu'à l'arrivée la plupart des clients cherchent toujours le prix le plus bas.

Tout est informatisé pour la vente des sardines à la criée © Radio France - Marion Fersing

Une réglementation européenne qui change trop souvent

Les marins-pêcheurs et les revendeurs doivent aussi s'adapter aux quotas et à la réglementation européenne. Tellement prise de tête pour Gaëtan qu'il ne va plus aux réunions. "On est un petit port, on est pas assez nombreux, en plus, dans notre métier de marin, on fait pas tous le même métier. Il y a des caseyeurs, des fileyeurs, des ligneurs, des pélagiques... Chacun essaie de défendre son petit steak et jamais on ne se met tous ensemble pour aider tout le monde. C'est pas évident pour nous".

Gaëtan, pêcheur depuis ses 14 ans © Radio France - Marion Fersing

Si les pêcheurs avaient une vision sur plusieurs années, ça leur permettrait d'investir

Ceci dit, les quotas et les limitations de pêche pour préserver les ressources de poissons, comme le bar par exemple, les marins les comprennent et les acceptent assure Jean-François Biron, le directeur de la criée. "Il n'y a que quand il y a des pans coupés dans une certaine catégorie de poissons que ça peut mettre en péril certains producteurs. C'est très stressant aussi parce que c'est renégocier tous les ans. Si les pêcheurs avaient une vision sur plusieurs années, ça permettrait de les rassurer parce que, pour investir, si on vous dit l'année d'après que vous n'avez plus le droit de pêcher tel poisson, c'est gênant".

Les clients ont du mal à comprendre quand il n'y a plus de soles en fin d'année parce que les quotas sont atteints

Et les poissonniers, comme Julien Danieau, ont encore un gros travail d'éducation à faire auprès de leurs clients. "Les clients ne vont pas forcément comprendre qu'il y a un gros passage de soles, par exemple, en février-mars, qu'il y en a en abondance à pas trop cher, par rapport des fois à la fin de l'année où il n'y en a plus parce que les quotas sont atteints". Il nous rappelle que les poissons aussi ont une saison et que, quand il y en a beaucoup, ils sont moins chers, comme les sardines et des langoustines en ce moment.

Jean-François Biron, le directeur, sur la terrasse de la criée © Radio France - Marion Fersing

