Saint-Gobain PAM annonce le recrutement de 130 CDI en France dont 95 % en Lorraine

Le fabricant de canalisations français, Saint Gobain PAM, installé en Lorraine à Pont-à-Mousson annonce "un plan massif d'embauches","le plus rapidement possible", selon la direction.

L'usine St Gobain PAM, installée à Pont à Mousson en Meurthe-et-Moselle entre Nancy et Metz annonce ce vendredi 22 juillet qu'elle va embaucher 130 personnes en CDI, Contrat à Durée Indéterminée, en France dans ses usines et son centre de recherches.

95 % de ces emplois sont en Lorraine, précise Arnaud Treguer, le directeur commercial Europe du Sud et Export. Saint Gobain PAM Canalisations emploie aujourd'hui 180 000 salariés dans le monde dont près de 2000 en Meurthe-et-Moselle à Toul, Foug, Blénod-lès-Pont-à-Mousson et Pont-à-Mousson. Un recrutement dans la production et la maintenance "le plus vite possible", toujours selon la direction

Après quelques années difficiles, St Gobain PAM connait une nouvelle croissance "due essentiellement aux changements climatiques et à la nécessité pour les collectivités de renouveler leurs réseaux d'eau vieillissants. "

Les offres d’emplois ci-dessous pour postuler en ligne sur le site de Saint-Gobain PAM : https://joinus.saint-gobain.com/fr?f%5B0%5D=country%3Afr&f%5B1%5D=region%3A27851