Saint-Gobain PAM : la subvention du gouvernement au concurrent indien qui inquiète

"J'ai bien peur que l'on soit en Lorraine les dindons de la farce" réagit Julien Hézard ce mercredi 3 novembre, représentant CGT de Saint-Gobain PAM en Meurthe-et-Moselle, principal syndicat de l'entreprise qui fabrique des canalisations en fonte. Le groupe emploie près de 1500 personnes dans ses usines lorraines de Pont-à-Mousson et Foug.

Selon le syndicat, dans le cadre du plan de relance, le gouvernement français s'apprêterait à verser à Electrosteel, industrie indienne, une aide de près de 40 millions d'euros pour l'installation d'un site dans les Bouches-du-Rhône à Arles. A la clé près de 200 emplois.

Les ouvriers lorrains "dindons de la farce" ?

"Ce qui nous choque ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau concurrent en France, mais ce qui nous choque", poursuit Julien Hézard, "c'est que depuis des années le gouvernement indien bloque l'installation de Saint-Gobain en Inde, et là aujourd'hui nous en France, on va subventionner notre concurrent indien". Il poursuit "ça fait 200 emplois à Arles mais ça va faire un certain nombre d'emplois perdus en Lorraine. Le marché est tendu, ce site risque d'être une porte comme un Cheval de Troie pour amener de la production indienne et inonder ensuite le marché, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous".

"Le marché indien lui nous est fermé", selon la direction de Saint-Gobain PAM

Le directeur de Saint Gobain Pam Canalisation, Jérome Lionet confie "comprendre l'émoi qu'a pu susciter la nouvelle de l'annonce d'une subvention octroyée au concurrent principal pour l'installation d'une nouvelle usine dans le sud de la France". Il poursuit "nous sommes dans un marché sur-capacitaire et les partenaires sociaux, comme nous, ont fait l'analyse que il n'y a pas la place pour une nouvelle usine en France ou en Europe. En Europe, le marché est libre mais dans notre métier, le marché indien nous est fermé. Nous n'avons pas le droit d'y exporter pour des questions réglementaires ou autres et nous n'avons pas réussi non plus à nous implanter, étant bloqué, localement. Donc oui, le marché européen est ouvert, mais de façon complètement dissymétrique par rapport au marché indien. C'est quelque chose qui n'est pas très normal.Le marché des tuyaux de fonte est en surcapacité depuis des années en Europe, il ne faut pas se faire d'illusions, la création d'emplois à droite, ce sera la destruction d'emplois à gauche. "