Saint-Herblain : des profs dorment au collège contre la réforme des retraites

Saint-Herblain, France

Avant la septième journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites ce vendredi, des profs du collège Ernest Renan de Saint-Herblain ont décidé de dormir dans leur établissement.

Des enseignants qui n'ont plus les moyens de faire grève

Ils ont décidé de faire ça pour permettre aux enseignants de se mobiliser plus facilement. Certains n'ont en effet plus les moyens de faire grève après plus d'un mois et demi de protestation. Ça permet aussi de ne pas pénaliser les élèves.

Pas convaincus par les annonces

D'après les syndicats enseignants, la réforme ferait baisser d'environ 30% le montant des pensions. Les annonces du ministre de l'Éducation sur des revalorisations de salaires n'a pas permis de les rassurer : "les quelques chiffres annoncés, partiels et flous, sont très largement insuffisants pour compenser les pertes attendues".

Les enseignants du collège Ernest Renan ont aussi prévu de participer à la manifestation prévue ce vendredi matin à Nantes.