Saint-Hilaire-de-Riez : Les forains inquiets pour la réouverture du Luna Park

Le Luna Park de Saint Hilaire de Riez , le "Beau Land Park" ne sait toujours pas s'il va pouvoir rouvrir, comme tous les ans, le premier weekend de Juillet. Une centaine de familles de forains y passent l'été tous les ans, avec une quarantaine de manèges. Ils sont à l’arrêt depuis la mi-mars. Toutes les fêtes foraines en France ont été annulées. Il leur faut absolument que "Beau Land Park" ouvre cet été. "Nous, on a pas de subvention et si on n'ouvre pas c'est la misère, on est au pain sec" témoigne Nicole Beau, la fille du propriétaire du parc.

Laurent Boudelier, le maire de Saint-Hilaire-de-Riez les soutient. _"J'appuie leur demande auprès du préfet de Vendée_, par contre il faut que le protocole sanitaire soit en lien avec leur fédération et que chacun se mette en ordre de marche pour être rassurant sanitairement pour la clientèle" dit l'élu. La famille Beau, propriétaire du Beau Land Park, assure que toutes les mesures de sécurité sanitaires seront respectées. Les forains rencontreront le maire lundi.