Saint-Jacques-de-la-Lande : la cheffe de cuisine créé un burger "rock" pour gagner la coupe de France

Annabelle Delahaye, cheffe de cuisine au bistrot du golf à St Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, et originaire de Laval, va participer le 12 avril 2023 à Paris à la coupe de France du burger organisée par un grand groupe agroalimentaire. Cette jeune femme dynamique de 37 ans, formée au lycée professionnel Robert-Buron de Laval, a été sélectionnée parmi 350 candidats. Ils seront 25 à défendre leur burger devant un jury. Annabelle Delahaye a séduit avec sa création "le Bigsby".

Inspirée par les pionniers du rock'n'roll

Annabelle s'est lancée dans la création de son burger au début de l'année. Elle a été inspirée par les pionniers du rock'n'roll dans les années 50 dont Chuck Berry et la guitare virtuose de Paul Bigsby qui a donné le nom de son burger. Une création qui vibre "j'ai misé sur du sucré-salé. Il faut bien doser tous les éléments et casser les codes pour rester dans le thème" raconte Annabelle "j'ai changé le fromage d'un burger classique et à chaque couche de mon burger, il y a vraiment le côté doux ou le côté pimenté, c'est rock'n'roll quoi !". Pour le pain, elle a fait appel au boulanger du Fournil de la grange à La Mézière (Ille-et-Vilaine) "il s'est investi et m'a fait un super pain strié qui rappelle les spirales du disque vinyle".

Un burger à plusieurs saveurs

C'est donc un burger unique qu'elle va proposer à la coupe de France le 12 avril avec sur plusieurs étages, une mayonnaise crémée au paprika fumé au piment d'Espelette, un chutnez betterave au gingembre associé avec une tome brebis-chèvre, gravelotte de canard au romarin sans oublier le steak haché cuisiné avec la graisse du magret de canard. Annabelle participera d'abord à la finale inter-régionale à la mi-journée pour une qualification à la finale nationale en fin d'après-midi.