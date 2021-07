Saint-Jean-Cap-Ferrat, station balnéaire la plus chère de France

Mais où se trouve en France la commune du littoral la plus chère en terme d'immobilier ? Ne cherchez plus, c'est sur la Côte d'Azur. Même si depuis la crise sanitaire, l'envie de posséder une résidence secondaire au bord de la mer s'est renforcée et que la Bretagne ou la Vendée ont vu ses prix grimper, la Côte d'Azur reste la plus chère. C'est une étude privée d'un cabinet d'estimation immobilière (Meilleurs Agents) qui l'affirme. Ces professionnels sont même plus précis et mettent en tête toute catégorie confondue la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Alors c'est loin d'être une surprise quand on connait notre littoral. C'est même enfoncer une porte ouverte car on sait que la presqu'île est inabordable pour le commun des mortels. Le cabinet annonce un prix moyen de 14058 euros/m2 ! C'est plus que certains arrondissements parisiens très prisés; exemple le Marais (4ème) dont les prix se situent autour de 13833 euros/m2. En région PACA, à la veille de l'été, les prix ont globalement monté de 3,1% se stabilisant à 5121 euros/m2.