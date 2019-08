Saint-Jean-d'Angély : la biscuiterie recrute

Moins d'un an après son inauguration à Saint-Jean-d'Angély, la biscuiterie "Jean et Lisette" recrute de nouveaux salariés. L'entreprise emploie aujourd'hui 17 salariés et une quinzaine d'intérimaires. Les effectifs vont augmenter, pour assurer le doublement de la production.

Route de Saint-Jean d'Angély, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, France

C'est un beau succès industriel ! Moins d'un an après son inauguration à Saint-Jean-d'Angély, la biscuiterie "Jean et Lisette" recrute de nouveaux salariés. on est loin de de l'effondrement de l'usine Brossard, en 2013, avec 90 emplois à la clé. 'Jean et Lisette' emploie aujourd'hui 17 salariés, et 15 intérimaires. Un chiffre qui devrait doubler d'ici 2021, pour accompagner le doublement de la production de biscuits. Une deuxième ligne de production doit être installée dans le courant de l'année 2020.

L'une des machines automatisées, avant le fourrage au chocolat © Radio France - Pierre MARSAT

Quatre à six conducteurs de machines et un technicien de maintenant seront, dans un premier temps, recrutés. Mais des intérimaires pourrait aussi être titularisés, en fonction de leurs aptitudes. La demande va augmenter, avec l'arrivée de nouvelles productions fabriquées aujourd'hui chez d'autres sous-traitants.

Les "tartinettes" fourrées au chocolat © Radio France - Pierre MARSAT

La société "Jean et Lisette" a été créée autour de cinq actionnaires principaux : le groupe Léa Nature, la coopérative Biocoop, la minoterie Belot, les silos CORAB, et un partenaire privé. Une quarantaine de salariés devraient travailler chez "Jean et Lisette" d'ici fin 2020.

Quelques-uns des paquets de biscuits fabriqués par "Jean et Lisette" © Radio France - Pierre MARSAT

