Saint-Jean-d'Illac - Les ex-salariés de Mondi Lembacel obtiennent gain de cause auprès des prud'hommes

Saint-Jean-d'Illac, France

Racheté en 2010 au groupe irlandais Smurfit-Kappa, le site girondin était spécialisé dans les sacs industriels, destinés à l'alimentation, mais aussi à la chimie, et au BTP. Il fabriquait également des sacs design pour le shopping., Mais jugée peu rentable par la direction, l'usine avait été fermée en février 2013, laissant cent salariés sur le carreau.

Cette décision avait été un véritable coup de massue. Georges Borg ex-délégué CGT se rappelle : "C'était une usine où le carnet de commandes était tout le temps plein. Nous n'avons jamais connu la crise. Les clients nous faisaient confiance, les clients étaient là. Nous étions réactifs, nous travaillions six jours dans la semaine. Pour la période haute, on reprenait le dimanche soir. Nous étions toujours là pour satisfaire les clients. Et en 2012 la sanction tombe. Après la fermeture, beaucoup de salariés sombreront dans la précarité. Malgré toutes les formations qui ont été mises en place, beaucoup ne retrouveront pas de travail. C'est beaucoup d'intérimaires, des gens qui sont repartis à zéro avec des contrats de courte durée. C'était un métier qui n'existait nulle-part ailleurs, il n' y avait pas d'école de fabrication de sacs papiers. La seule école c'était l'entreprise." Selon Georges Borg, une vingtaine d'ex-Mondi seulement retrouvera du travail en CDI.

C'est une maigre victoire - Georges Borg ex-délégué CGT

Jacques Fergeau, le maire de Saint-Jean-d'Illac, conseiller général, s'était étonné de cette décision de fermer l'usine, constatant que le chiffre d'affaires du site avait augmenté de 16 à 21 millions d'euros entre 2009 et 2012. Le président du conseil général à l'époque, Philippe Madrelle avait alerté Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif. Dans une lettre, le patron du département 's'interrogeait sur la stratégie de la direction de Mondi'. Les élus locaux soupçonnaient les dirigeants de ce groupe, qui avaient déjà fermé 2 des 4 sites de production qu'ils ont racheté en France, de vouloir poursuivre sur leur lancée uniquement pour des raisons de rentabilité à court terme. Marie Récalde, qui était la députée socialiste de la 6ème circonscription de Gironde, n'hésitait pas à comparer cette situation à celle d'Arcelor-Mittal.

Une procèdure auprès du tribunal des prud'hommes était alors engagée pour licenciements sans cause réelle et sérieuse. Six ans après, elle vient d'aboutir et donne raison aux ex-salariés qui recevront des indemnités. Mais pour Georges Borg c'est une victoire amère.