Saint-Jean-De-Braye : l'appel au secours du patron d'un resto-self

Avec sa casquette rouge et son tablier qui rappellent le logo de l'établissement, Michel Bugat nous accueille tout sourire et pourtant, le cœur n'y est pas forcément. Depuis 10 ans qu'il est aux commandes du Resto-Self de Saint-Jean-de-Braye, rue d'Ambert, dans la zone d'activités Archimède, il n'a jamais été aussi inquiet. " Ces dernières semaines, on tourne autour de 50 à 80 couverts en moyenne chaque midi alors qu'on était à près de 150 clients avant le Covid, c'est catastrophique".

ll y a le télétravail mais certains aussi se sont mis à préparer leurs gamelles pour le midi. D'autres ont toujours une appréhension pour venir au restaurant

Michel Bugat dans la salle principale du Resto-Self © Radio France - Patricia Pourrez

Après le 1er confinement au printemps 2020, l'activité du Resto-Self était bien repartie, mais le 2ème confinement, avec 7 mois de fermeture pour la restauration, a laissé des traces. "Nous, on a une clientèle d'ouvriers et d'employés du tertiaire. Clairement, on voit qu'ils ont pris de nouvelles habitudes et qu'ils nous oublient un peu" s'agace Michel Bugat. " Il y a le télétravail d'abord qui nous fait du tort, c'est clair. Mais, il y a aussi le pass sanitaire, ceux qui ont pris l'habitude de faire leurs gamelles pendant 7 mois, ceux qui ont peur toujours de fréquenter un restaurant".

Il faut que les gens reviennent, retrouvent la convivialité d'un repas entre collèges. Après, ce sera trop tard

Sur Orléans et Saint-Jean-de Braye, deux autres self ou cafétérias ont déjà fermé leurs portes. " On sait aussi que certains petits établissements dans le Loiret n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité, sauf qu'on n'a plus le temps d'attendre" explique Michel Bugat. Au Resto-Self, il emploie 4 salariés du lundi au vendredi. " Moi ici, c'est toute ma vie. On est une équipe, je veux qu'on tienne bon mais c'est compliqué. On vit déjà sur nos réserves". Pour le restaurateur, il est donc important que " les gens réagissent et reviennent à la table du Resto-Self. Après, ce sera trop tard"