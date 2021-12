Saint-Jean-de-Braye : les agents municipaux dénoncent un ras-le-bol et beaucoup de souffrance

Restauration scolaire, petite enfance, garderie ou services techniques : tous les services municipaux de Saint-Jean-de Braye, sauf la police, sont impactés depuis ce jeudi par une grève des agents. Elle a été lancée pour 2 jours par le SNT, le syndicat national des territoriaux, majoritaire à la mairie de Saint-Jean-de-Braye. " On avait déjà tiré la sonnette d'alarme le 28 juin dernier avec une grève " explique la déléguée SNT, Sophie Fournier, " mais rien n'a bougé, la situation s'est même aggravée". Ce jeudi, les grévistes ont manifesté devant la mairie, entre 11 heures et 13 heures. Ils seront de nouveau mobilisés ce vendredi.

Problèmes d'organisation et d'écoute dans les services

Depuis des mois déjà, le SNT dénonce un dysfonctionnement des services et des agents en souffrance. " Les ordres changent du jour ou lendemain, les managers n'écoutent pas les agents de terrain et cela crée des situations de conflit" selon Sophie Fournier. Elle prend l'exemple de la mise en place de la réforme des 1.607 heures qui doit s'appliquer à tous les agents territoriaux en France. " Au sein d'un même service, certains vont travailler 36 heures par semaine, d'autres 37h30. Comment voulez-vous dans ces conditions mettre en place un fonctionnement collectif ? C'est juste du bon sens." La syndicaliste dénonce également un manque d'écoute des cadres et chefs de service et cela à tous les étages. La vacance du poste de directeur des services, parti fin septembre, n'arrange pas non plus la situation.

Beaucoup d'agents prennent des médicaments pour tenir et venir travailler

Aujourd'hui, il en va de la santé des personnels assure le SNT. " Il y a beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup d'agents aussi qui doivent prendre des médicaments. Ce n'est quand même pas normal". Plus globalement, les agents dénoncent aussi un manque de reconnaissance. Marie travaille depuis 10 ans comme assistante maternelle à la crèche familiale. " On a tous envie de défendre le service public à Saint-Jean-de Braye. Mais en face de nous, on a l'impression d'avoir des chefs , des élus qui ne savent même pas qu'on existe et donc encore moins comment on fonctionne".

Il y a de la concertation assure la maire Vanessa Slimani

Sollicitée par France Bleu Orléans, la maire socialiste de Saint-Jean-de-Braye, Vanessa Slimani, n'a pas souhaité s'exprimer au micro. Mais dans un communiqué envoyé à la presse, elle dit d'abord qu'elle ne partage pas " l'état de la collectivité présenté par le SNT", référence sans doute aux accusations sur la souffrance et le mal-être des agents. Vanessa Slimani assure néanmoins qu'un travail de concertation a été mis en place avec la direction des ressources humaines. "Comme chaque année, et comme je l'avais annoncé, je rencontre l’ensemble des agents de la collectivité par service. Au mois de novembre et décembre sont programmés les rencontres avec les agents de la restauration, de l’animation, de la petite enfance, du service bâtiment. Les rencontres avec les autres services sont programmés pour le début 2022". Sur la problématique du management, Vanessa Slimani précise que des formations sont prévues pour l'ensemble des cadres et responsables de la collectivité.