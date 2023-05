Saint-Jean-de-Luz : "La page du Covid est enfin tournée", se réjouit le directeur du casino

Ils avaient dû fermer pendant l'épidémie... craignant pour leur avenir économique. Les voilà qui ont largement retrouvé des couleurs ! Les casinos ont connu une forte croissance de leur chiffre d'affaires en 2022, +130% selon les données nationales, publiées par le secteur la semaine dernière.

ⓘ Publicité

Celle-ci "s'explique en très grande partie par la réouverture totale des casinos après deux années d'activité réduite en raison de la pandémie", explique l'Autorité nationale des jeux (ANJ), alors que le secteur est revenu à son niveau d'avant-crise.

Au casino de Saint-Jean-de-Luz, la situation est aujourd'hui même meilleure qu'avant l'épidémie : +6% de chiffre d'affaires, par rapport à 2019, une année pourtant déjà très bonne. "La page du covid est enfin tournée", se réjouit le directeur Aurélien Fourcade. Et la dynamique de reprise se poursuit sur le début de l'année 2023 : "la fréquentation est en hausse de 11% sur l'activité casino par rapport à l'an dernier. La dépense moyenne des clients a également un peu augmenté. Cela soulage les inquiétudes que nous avions pu avoir après avoir fermé durant 1 an entre 2020 et 2021".

Vers un rajeunissement des joueurs ?

Parallèlement à cette reprise de l'activité, Aurélien Fourcade constate également une évolution du profil-type des joueurs : les jeunes sont de plus en plus nombreux à fréquenter l'établissement luzien, "notamment sur les weekends et en soirée". Un tiers des personnes qui passent les portes de la salle de jeux ont moins de 35 ans. "Ce sont des gens qui connaissent sûrement déjà le jeu en ligne, sous la forme de paris sportifs, et qui viennent découvrir l'univers des casinos".