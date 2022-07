Saint-Jean-de-Monts : face à la baisse du pouvoir d'achat, les vacanciers font des économies

Le projet de loi pouvoir d'achat arrive ce lundi à l'Assemblée nationale. Avec l'inflation provoquée par la guerre en Ukraine, tout coûte plus cher en ce moment. Entre le carburant qui arrive péniblement sous la barre symbolique des deux euros le litre et les prix des produits de première nécessité qui s'envolent, difficile parfois de joindre les deux bouts pour certaines familles. Cette baisse généralisée du pouvoir d'achat a d'ailleurs des conséquences sur le budget des vacances. A la station balnéaire de Saint-Jean-de-Monts en Vendée, les vacanciers tentent de faire des économies.

Plus de pique-niques, moins de restaurants

Ici, sur le front de mer, les commerçants affichent une glace à trois euros et cinquante centimes. C'est en moyenne un euro de plus que l'année passée. Alors certains vacanciers préfèrent faire l'impasse sur ces petits plaisirs et se contenter des activités gratuites, comme la plage. "C'est l'heure de la sieste", sourit Delphine, infirmière de 35 ans. Cette année, elle a dû réduire son budget vacances. "On fait plus attention de manière générale. Comme tout est plus cher, on privilégie les repas entre amis et les pique-niques. Ce qui est sûr aussi, c'est que l'on va beaucoup moins au restaurant."

Nous économisons depuis janvier pour nos dix jours de vacances

Si Delphine surveille surtout son budget alimentation, d'autres font de vrais sacrifices cette année. "Nous économisons depuis janvier pour nos dix jours de vacances à Saint-Jean-de-Monts, confie Amandine. Avec son mari Christophe, elle a choisi un camping peu cher pour réduire le prix de la location. "On a fait des économies aussi sur le carburant en prenant les nationales plutôt que les autoroutes" précise-t-elle.

La grande roue de Saint-Jean-de-Monts est moins fréquentée que l'an passé © Radio France - Léonie Cornet

Pour Max, venus avec des amis, la plage de Saint-Jean-de-Monts a comme un parfum de second choix. "Habituellement, on choisit un parc d'attraction pour nos vacances. Mais là, économiquement, c'est compliqué. Alors il faut être réaliste !"

Parkings et activités gratuites

Pourtant, la station balnéaire vendéenne offre bien des avantages, dont un qui ravit plus d'un porte-monnaie. "Les parkings sont gratuits !" lance Catherine, retraitée. Elle vient ici tous les ans avec ses trois petits-enfants. "C'est surtout agréable pour les familles. Il y a beaucoup d'activités gratuites, [NDLR : comme le beach-volley et les cours de gymnastique sur la plage]. Et puis elle est très grande et surtout sécurisée."

Les activités payantes, comme la grande roue de Saint-Jean-de-Monts (5 euros le tour), sont moins fréquentées que d'habitude. La priorité pour beaucoup de vacanciers cette année sera de garder un œil sur le porte-monnaie, tout en se faisant plaisir.