Saint-Julien-du-Sault : grève illimitée chez Marelli Automotive Lightening à partir de ce mardi

Actuellement, sur le site de Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne, tous les indicateurs sont au rouge explique Najim Kaddouri, délégué CFDT : "il n'y a plus de projets, il n'y a plus de nouveaux clients, il y a une baisse du chiffre d'affaires, il y a des départs qui ne sont pas remplacés et un climat anxiogène."

La crainte d'une fermeture du site

A cela s'ajoute les difficultés conjoncturelles, liées notamment à la crise des semi-conducteurs. "Il faut savoir qu'on tourne à 30% de notre capacité", précise le délégué syndical, "on a des produits qu'on va arrêter de produire au printemps 2022. Au mois de juin cela va être catastrophique. Il y a plein d'indicateurs qui nous laissent penser que la fermeture du site est programmée."

Appel à la grève illimitée chez Marelli Automotive Lightening - Reportage de Renaud Candelier Copier

Une demande de relocalisation en France

Les salariés sont actuellement en chômage partiel parfois plusieurs jours par semaine et l'accord qui les protègent n'a été conclut que pour six mois. Face à l'avenir incertain, les syndicats réclament depuis plusieurs mois une rencontre avec la direction italienne du groupe, sans succès pour l'instant. Ils voudraient lui demander de relocaliser un projet attribué au site polonais du groupe Marelli, pour la C5 Aircross de Peugeot et souhaiteraient un soutien de l'Etat. "L'Etat subventionne (les constructeurs français) via des baisses d'impôts, des primes à la conversion. Mais il faut que l'emploi reste en France aussi. C'est donnant-donnant."

"On nous a mis en concurrence avec d'autres sites du groupe, en l'occurrence la Pologne" - Najim Kaddouri, délégué CFDT Copier

Les syndicats expliquent que le dialogue social a toujours été bon, "Cela fait vingt et un ans que j'y travaille et nous n'avons jamais fait grève", raconte un salarié mais "le bon moment pour faire grève, c'est avant que la direction fasse ses annonces, après", explique le délégué CFDT, "ce sera trop tard".