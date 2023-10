Saint-Julien-du-Sault : quelles suites après l'annonce de la fermeture de Marelli ?

"Faut pas se voiler la face, on se dirige clairement vers la fermeture du site", lance devant les salariés rassemblés devant l'usine Jany Causin, délégué CFTC, "mais on va se battre et on se battra pour partir dignement d'ici". Après l'annonce de la fermeture prochaine du site de Marelli Automotive Lighting à Saint-Julien-du-Sault mercredi, et la crainte de voir les 125 emplois supprimés, les visages sont fermés, les propos amers... et l'avenir incertain. Les salariés ont immédiatement débrayé, au moins jusqu'à mardi, date du prochain CSE (Comité social et économique) qui devrait permettre d'éclaircir les conditions de départ du personnel.

Le maintien de Marelli, "sans doute pas possible"

Beaucoup ne croient d'ailleurs déjà plus au maintien de Marelli à Saint-Julien, chez les salariés comme du côté des responsables politiques. "Garder Marelli, ce n'est sans doute pas possible", réagit le maire de la commune Guy Bourras.

"Je vais vous dire le fond de ma pensée, nous y parviendrons difficilement", appuie Nicolas Soret, le maire de Joigny et vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté chargé des questions économiques : "l'entreprise Marelli est détenue à majorité par un fond de pension américano-japonais, donc nos leviers sont très limités dans le rapport de force...".

Trouver un repreneur, "l'objectif numéro un"

Alors, quelles solutions ? Depuis 2014, la loi Florange impose aux employeurs de chercher un repreneur en cas de fermeture de site. Ainsi, dans son communiqué, Marelli dit vouloir mener "une recherche active d'acquéreurs potentiels" d'ici la fin du premier trimestre 2024. C'est aussi "l'objectif numéro un" pour Nicolas Soret : "la région Bourgogne-Franche-Comté a son bras armé, l'agence économique régionale. Donc nous allons inscrire l'usine de Saint-Julien du Sault dans la liste des sites que nous présentons à ceux qui cherchent un lieu pour produire".

D'autant que le site possède plusieurs atouts, "plusieurs bâtiments, beaucoup de surface, des possibilités d'extension", ajoute le maire Guy Bourras.

Négocier "un très bon PSE"

Si aucun repreneur n'est trouvé, "alors il faudra accompagner les salariés pour trouver un très bon PSE [Plan de sauvegarde de l'emploi]", explique Nicolas Soret. Un plan "qui leur permette de voir venir avant de retrouver un emploi", avant de négocier aussi "l'ensemble de ce foncier et de cet immobilier d'entreprise avant que nous puissions très rapidement lui donner une nouvelle vie".

Les premières pistes du Plan de sauvegarde de l'emploi seront transmises mardi aux salariés à l'occasion du CSE extraordinaire. Mais les négociations pourraient durer : d'après Marelli, "la consultation du Comité social et économique se poursuivra jusqu’au début du premier trimestre 2024".