Saint-Julien-Molin-Molette : la carrière autorisée à reprendre son activité

La carrière de granit de Saint-Julien-Molin-Molette est de nouveau autorisée à fonctionner. La préfète de la Loire a signé un arrêté d'autorisation d'exploitation temporaire ce lundi 21 mars. L'extraction avait été arrêtée suite à la décision du tribunal administratif de Lyon le 28 février dernier. La justice avait jugé que le trafic routier dû à la carrière était trop important, et que des espèces protégées étaient menacées.

La société Delmonico Dorel qui exploite la carrière avait fait appel de cette décision et avait déposé une demande d'autorisation provisoire d'exploitation. La préfecture de la Loire a donc accédé à cette demande le temps que la société se mette en conformité avec les demandes du tribunal administratif. Elle a un an pour le faire. En attendant, la carrière peut redémarrer mais sous conditions.

L'activité devra s'exercer sur un périmètre réduit. L'objectif étant de ne pas risquer de porter atteinte aux espèces protégées qui se trouvent sur le site.

qui se trouvent sur le site. La production va devoir diminuer : pas plus de 100 000 tonnes de granit extraites au maximum par an contre 165 000 jusqu'à présent.

contre 165 000 jusqu'à présent. Le trafic des camions dans le village de Saint-Julien-Molin-Molette sera limité : pas plus de 75 000 tonnes par an et 600 tonnes par jour pourront transiter par le bourg, soit quatre fois moins que d'habitude.

Pour éviter que la circulation ne se déporte sur le village voisin, le tonnage sera également encadré pour Colombier : pas plus de 25 000 tonnes par an et 200 tonnes par jour. Enfin, le nombre de passage quotidiens de poids lourds est fixé au maximum à 50 contre 240 jusqu'à présent à Saint-Julien-Molin-Molette et 20 passages à Colombier.