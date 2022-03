Saint-Julien-Molin-Molette : la carrière fait appel et veut poursuivre son activité

Les dirigeants de la carrière de Saint-Julien-Molin-Molette veulent se battre. La semaine dernière, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation d'exploiter le site. Suite à un recours déposé notamment par la mairie et des riverains.

Depuis, la carrière est à l'arrêt. Cela concerne les dix salariés sur place mais également 14 emplois induits (chauffeurs de camions et administratifs).

"Je me bats pour maintenir les emplois, détaille Dominique Dorel, président du groupe Delmonico Dorel qui gère la carrière de granit de Saint-Julien-Molin-Molette. Et maintenir l'activité économique de mon entreprise. La carrière de Saint-Julien représentant 30% de l'activité de la filiale Delmonico-Dorel-carrière, ça m'est en péril l'entreprise. Dans une filière comme la notre, industrie du granulat, 1 emploi direct c'est, en moyenne, 4 emplois indirects. Et aujourd'hui on est quand même à une époque où on nous bassine du matin au soir à la télé avec le fait qu'il faut réindustrialiser ce pays, on fait partie des industries de proximité, aujourd'hui on ne fait pas du Made in France, on fait du Made in local, 80% de ce que l'on produit c'est fourni dans un rayon de 25km, et derrière nous il y a toute une activité, c'est la filière du BTP, c'est le monde agricole, chaque citoyen consomme 20kg de granulats par jour sans s'en rendre compte, c'est vraiment une matière première essentielle".

Les dirigeants de Delmonico Dorel ont dont décidé de faire appel de cette décision du tribunal administratif qu'ils jugent "incompréhensible". Et comme l'appel n'est pas suspensif, et que son traitement risque de prendre du temps, ils ont déposé à la Préfecture de la Loire une demande d'autorisation temporaire d'exploiter la carrière.

Cette demande d'autorisation provisoire prend en compte les attentes formulées par le tribunal administratif : sur la protection des espèces protégées, la société Delmonico-Dorel propose de mettre en place un périmètre d'exploitation pour préserver ces animaux ; et puis sur le trafic des camions, la société envisage de réduire sa production journalière pour limiter le nombre de poids-lourds.

"A la Préfecture on a proposé, dans la situation provisoire, de réduire le trafic de façon forte dans le village pendant cette situation provisoire et dans l'attente de trouver des solutions plus durables".

Une solution plus durable qui pourrait être la création d'une voie d'évitement de la commune. Mais l'urgence pour Dominique Dorel c'est de redémarrer l'activité "On ne peut pas attendre trop longtemps. Je pense que Mme la Préfète et ses services sont des gens responsables, ils ont bien conscience de ce qu'on vit, donc il faut vraiment qu'on ait une décision qui soit prise rapidement pour pouvoir envisager la suite et pouvoir répondre aux questions que nous posent nos clients et nos collaborateurs".

Des clients qui n'auraient pas d'autres fournisseurs que la carrière et qui seraient actuellement en difficulté pour trouver d'autres sources d'approvisionnement selon Delmonico Dorel.