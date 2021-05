Saint-Just-d'Ardèche : la plage du pont cassé finalement surveillée cet été

La commune de Saint-Just-d'Ardèche située à la sortie des gorges de l'Ardèche avait annoncé il y a deux mois que la plage très fréquentée du pont cassé ne serait pas surveillée cet été. Il ne devait pas y avoir non plus de sanitaires. La maire avait alors expliqué que le coût d'un tel équipement était de plus de 10.000 euros pour deux mois - juillet et août - et que les finances de la commune ne le permettaient pas cette année.

Une aide de 12.500 €

Ce week-end, le conseil départemental de l'Ardèche a annoncé qu'il allait voter une aide de 12.500 euros à la commune de Saint-Just-d'Ardèche dans le cadre de la solidarité départementale pour que la plage du pont cassé puisse être aménagée.

Cette aide devrait permettre de payer les surveillants de baignade sur les deux mois d'été, d'installer des sanitaires et de payer les factures d'analyse de l'eau.