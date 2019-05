Saint-Just-Malmont : un forum de l'emploi pour recruter les anciens salariés Cheynet & Fils

Ils ont du potentiel, et leurs profils intéressent les entreprises du département : un forum de l'emploi était organisé ce lundi 13 avril, à Saint-Just-Malmont pour les anciens salariés de l'entreprise Cheynet & Fils. Ils ont pu rencontrer une trentaine d'entreprise pendant un après-midi.

Saint-Just-Malmont, France

Depuis quelques semaines, les anciens salariés de l'entreprise Cheynet & Fils se préparent : avec Pôle Emploi, ils ont pu préparer CV, lettres de motivation et argumentaires pour convaincre les employeurs. Ce lundi 13 mai, une centaine d'entre eux ont pu rencontrer des entreprises lors d'un forum de l'emploi à la salle des fêtes de Saint-Just-Malmont.

Et dans la salle, malgré le stress des entretiens, l'ambiance est bonne enfant : "Ils se connaissent tous", rappelle Philippe Peyret directeur adjoint du Pôle Emploi de Monistrol-Yssingeaux. En tout, trente entreprises sont venues au rendez-vous, avec une cinquantaine de propositions d'emploi dans la plasturgie, le textile, l'agroalimentaire et le textile de luxe.

Reconversion professionnelle

"Je n'ai pas perdu mon temps, j'ai un rendez-vous mercredi à 10h", dévoile, sourire aux lèvres, Jacques. Après 30 années passées chez Cheynet, dont 10 au laboratoire teinture, il se prépare à une nouvelle vie avec un nouveau métier : "J'aimerai rester dans la teinture, et c'est possible avec la plasturgie. C'est difficile de se projeter quand on est resté autant de temps dans la même entreprise", raconte-t-il.

Difficile pour d'autres d'accepter de se confier sur cette journée : c'est encore trop tôt. Sur les 180 salariés de l'entreprise de rubans, 110 ont participé à cette journée de rencontre avec les entreprises. "C'est très bien, ça nous permet de regarder un peu partout et de regarder ce qu'ils nous proposent et voila il y a de l'emploi, ça fait du bien au moral", détaille tout de même Valérie, ancienne tisseuse chez Cheynet.

Et c'est aussi du donnant-donnant, puisque les entreprises ont parfois du mal à trouver de la main d'oeuvre : "Je crois beaucoup à la reconversion des gens, une personne qui a fabriqué des rubans est capable de fabriquer un film plastique demain sans aucun souci !", explique Frédéric Poignard, directeur technique de JM PLast à Beauzac. "La difficulté de notre métier c'est d'arriver à trouver des gens avec cette envie et cette technicité et c'est pour ça qu'on peut faire le lien avec eux".

Tous les salariés n'auront pas trouvé d'emploi immédiatement lors de ce forum de l'emploi, mais l'objectif principal pour Pôle emploi, c'est surtout d'impulser une dynamique.

