Saint-Laurent : manifestation de soutien au propriétaire des vaches qui vont être abattues

Cent-cinquante personnes se sont rassemblées tôt ce mardi matin dans le village de Saint-Laurent où 224 vaches doivent être emmenées à l'abattoir, après un cas de brucellose dans le cheptel en décembre dernier. Une manifestation de soutien à l'appel de plusieurs organisations agricoles et d'un collectif de défense de l'agriculteur et sa famille.

Le collectif "Sauvons les vaches de Saint-Laurent' a recueilli 85 000 signatures en ligne contre cet abattage. A l'origine une vétérinaire, Coralie Amar qui dénonce des mesures "rigides et destructrices". Pour Coralie Amar, "on pourrait faire autrement. Il y a des analyses qui ont été faites, elles sont négatives et fiables. On sait que le risque existe dans la faune sauvage donc on pourrait adapter la règle et ne pas abattre tout le troupeau". Le syndicat agricole FDSEA est sur la même longueur d'onde.

Les manifestants entendent ralentir le défilé des bétaillères qui doivent emmener le troupeau jusqu'à l'abattoir de Bonneville entre aujourd'hui et demain.