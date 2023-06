Saint-Léger-sur-Roanne : il fabrique de petites maisons transportables et presqu'entièrement recyclables

France Bleu Saint-Étienne Loire : C'est quoi une "Tiny House" ou, en bon français, une micro maison ?

Sébastien Gallo : C'est ça, c'est une mini maison ! La particularité, c'est qu'elle est construite sur une remorque. C'est une maison qui va être mobile, qui peut se déplacer, que l'on peut changer de lieu en fonction des besoins, en fonction des envies !

C'est quand même 25 à 30 mètres carrés avec une emprise au sol de 12 à 18 mètres. Donc ça ne se bouge pas comme ça, à qui s'adresse exactement ?

Ça s'adresse à plein de gens différents. Souvent des particuliers qui veulent revenir sur un habitat un peu plus minimaliste, plus respectueux de l'environnement, éventuellement plus économique aussi.

C'est vraiment 90 % de matériaux recyclés. Ça paraît énorme. On est bien loin du tout béton !

Oui, on est très très loin du tout béton. Pratiquement l'intégralité de la construction peut être recyclable ou en tout cas se fait avec des matériaux sains autant que possible. C'est une structure bois avec des constructions intérieures et extérieures en bois. Les isolants sont des isolants naturels. Donc il y a évidemment des matériaux un peu plus classiques, pour tout ce qui sera électricité par exemple, ou lampes.

Ça va dépendre de ça aussi pour les prix. On est entre entre 30 et 50.000 € ?

En règle générale, oui. Après, tout dépend du projet. Chaque projet est unique. Tout dépend de la surface, tout dépend du niveau de finition puis des choix qui sont faits ensuite en terme d'électricité ou d'énergie, avec du solaire, de la récupération et traitement des eaux de pluie, et cetera.