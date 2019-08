Saint-Léonard-de-Noblat : les salariés des Porcelaines Coquet très soulagés à leur retour de vacances

Saint-Léonard-de-Noblat, France

C'est avec du baume au cœur que les 82 salariés des porcelaines JL Coquet ont repris le travail ce lundi à l'usine de Saint-Léonard-de-Noblat. La plupart d'entre eux rentrent de vacances très soulagés après avoir appris vendredi dernier que c'était le groupe CELT qui avait été choisi par le tribunal de commerce de Paris pour reprendre leur entreprise. Un choix qu'ils espéraient et surtout qu'ils préféraient au plan de reprise proposé par le porcelainier Bernardaud.

Des salariés unanimes pour dire leur soulagement

A la pause de la mi journée ce lundi, les salariés affichent tous un large sourire. L'incertitude est désormais derrière eux. "On a passé nos vacances dans le stress et l'attente, et là c'est le soulagement" raconte Angélique. "Ce dernier weekend a été beaucoup plus réparateur que les trois semaines de vacances" renchérit Virginie. "On avait très peur que ce soit Bernardaud qui nous reprenne car des gens auraient été licenciés et nous on veut rester ici" ajoute t-elle. Et tous espèrent en l'avenir "On pense repartir sur de nouvelles bases, on est bien maintenant" confie encore Florence.

"La vie continue et encore mieux"- Anne Dalle, la directrice du site

Il n'y a pas que les salariés qui sont confiants avec la prise en mains de l'usine par le groupe CELT. La directrice de l'usine JL Coquet à St-Léonard-de-Noblat également. Pour Anne Dalle, "C'est très positif car déjà on repart avec une dette effacée mais on va pouvoir encore plus se diversifier notamment dans la salle de bains ou dans des domaines techniques". Et elle est d'autant plus optimiste que le portefeuille de commandes explose en plein mois d'août.

"_Tout le monde est motivé on va connaitre des mois incroyables de mobilisation_, la vie continue et encore mieux" conclut Anne Dalle.

Les dirigeants du groupe CELT doivent venir normalement ce mardi à l'usine de Saint-Léonard-de-Noblat.