Saint-Lô Agglo achète la Tour Groupama pour en faire le siège de l'agglomération

La tour va être rénovée et modernisée pour accueillir le siège de Saint-Lô Agglo et cette fresque va certainement disparaître.

Saint-Lô, France

Saint-Lo Agglo est désormais propriétaire de la "Tour Groupama", dans le centre de Saint-Lô. L'agglomération vient officiellement de l'acheter pour un montant d' 1.897.500 euros.

Une centaine d'agents sur un même site

L'agglomération veut en faire son siège et y rassembler tous ses services. Depuis quelques mois, 70 agents y travaillent déjà - les déménagements se sont déroulés en juin et septembre derniers - et à terme, ils seront une centaine. Le siège actuel sera alors vendu.

Pascal Loiseau, directeur général de Groupama Centre-Manche et Gilles Quinquenel président de Saint-Lô Agglo © Radio France - Lucie Thuillet

Un changement de look pour ce bâtiment emblématique

Saint-Lô Agglo va rénover, dans les 2 ans qui viennent, ce grand bâtiment emblématique du centre-ville, avec sa fresque et ses 8 étages qui dominent la ville. "Notre idée, c'est de moderniser cette tour construite en 1968 pour la société d'assurances, mieux l'isoler, changer son image, en faire de la Tour de l'agglo" explique Gilles Quinquenel, le président de Saint-Lô Agglo. Une nouvelle identité qui passera certainement par le retrait de la fresque.

L'architecte sera désigné dans les semaines qui viennent. "Le projet de rénovation, qui sera conçu avec les agents, devrait être prêt pour la rentrée de septembre afin que les travaux démarrent en 2020", poursuit Gilles Quinquenel. L'enveloppe des travaux est estimée à 1,5 millions d'euros.

Point faible, le stationnement

Le président de l'agglomération le reconnaît. "Le point faible, c'est le stationnement. Nous devons trouver des solutions avec la ville pour que le public puisse se garer à proximité sur des périodes courtes de 10 ou 20 minutes", poursuit Gilles Quinquenel.

Pourquoi pas un parking souterrain ?

Les parkings et les rues à proximité, la place Sainte-Croix, la place du Champ de mars, sont très vite pleins. Et l'arrivée de ces 70 agents, et bientôt de 30 autres, renforce le problème. "Pourquoi pas un parking souterrain et en surface, un espace pour les piétons ? "suggère le président.

Groupama reste à Saint-Lô

L'assureur Groupama compte encore 38 agents, présents dans la tour. Il cherche des locaux à Saint-Lô ou dans sa périphérie pour implanter une agence commerciale et le siège de sa fédération départementale, au plus tard début 2020.