Saint-Lô Agglo annonce de nouvelles mesures économiques pour les entreprises et les associations

La communauté d'agglomération de Saint-Lô a annoncé la mise en place de nouvelles mesures économiques pour les entreprises et les associations du territoire. A l'approche du 11 mai, son objectif est de les soutenir et préparer la reprise.

La communauté d'agglomération a notamment créé un fonds territorial d'aide pour les artisans-commerçants. Elle financera la moitié des loyers de ceux ayant perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaire, à hauteur de 750 euros par mois maximum. Les versements sont attendus dans la deuxième quinzaine de mai.

Cette aide est valable pour les mois de mars et avril, mais pourra être prolongée selon les besoins, notamment pour les bars et restaurants ne pouvant encore rouvrir. Un moratoire sur les loyers des entreprises louant des locaux à Saint-Lô Agglo sera également mis en place.

Contribution au fonds d'aide pour les TPE

La collectivité annonce également une contribution au fonds de solidarité de l'État à hauteur de 250.000 euros et au fonds régional impulsion-relance à hauteur de 235.000 euros.

Ce dernier finance des aides pour les TPE de 1.500 euros pour celles ayant 2 salariés ou moins et de 1.000 euros pour les micro-entrepreneurs. Saint-Lô Agglo va aussi investir 100.000 euros pour soutenir le développement des circuits-courts pour les producteurs locaux.

Enfin pour les entreprises ayant obtenu des marchés publics, la communauté d'agglomération va leur verser des acomptes et s'engage à financer les surcoûts liés à la crise sanitaire, notamment pour la protection des salariés

Des subventions pour les associations

Saint-Lô Agglo veut aussi miser sur son tissu associatif pour la reprise . Les subventions annuelles seront versées en avance et dans leur intégralité, et non pas par acompte. 50% des subventions pour les événements annulés seront maintenus, cela concerne les manifestations culturelles, mais aussi sportives et équestres.

Là aussi, un fonds de soutien sera mobilisé à hauteur de 1.500 euros pour les associations ayant des salariés et 500 euros pour celles n'en ayant pas. La collectivité mise aussi sur son dispositif Kioskagglo pour éviter la désertion des adhérents.

Cette carte, valable pour les moins de 25 ans, octroie habituellement des réductions. La date de validité des cartes expirant cette année sera prolongée jusqu'au 31 décembre et celles de la période 2020-2021 seront renforcées avec 10 euros offerts pour les activités sportives, éducatives et culturelles.

Plus d'un million d'euros de recettes en moins

Ces mesures seront financées grâce aux recettes de l'an dernier. La communauté d'agglomération estime qu'elles devraient diminuer entre un million et 1,5 million d'euros annuellement pendant deux ans, du fait de la fragilité des entreprises.

Saint-Lô Agglo mise aussi sur la solidarité territoriale. Les communes sont invités à participer au financement de ces aides à hauteur de trois euros par habitant.