Saint-Lô, France

Ils risquent de partir comme des petits pains... 65 postes sont à pourvoir au futur Burger King de Saint-Lô. L'enseigne de fast-food remplacera le Quick en face du Leclerc d'Agneaux d'ici la fin d'année et cherche 65 collaborateurs. 50 en CDI et 15 en CDD de 6 mois, le plus tôt possible.

Pour postuler, c'est simple : il faut passer par le Pôle Emploi de Saint-Lô. Il y a une réunion collective d'informations tous les jeudis pour en savoir plus sur les profils recherchés et pour postuler si cela vous intéresse. Ensuite les candidats sélectionnés seront convoqués pour un recrutement par simulation. Il s’agit en fait d’un test, dans le Pôle Emploi, qui consiste en une petite série d'exercices adaptés à chaque type de poste : cuisine ou caisse par exemple notamment.

Des temps partiels de 24h minimum

Pour ceux qui auront fait leur preuve, il y aura ensuite un entretien plus classique puis les embauchés seront formés. Des sessions cinq ou deux semaines en fonction du poste décroché. Les 65 emplois sont tous des temps partiels, de 24h minimum mais cela peut être plus, en fonction des besoins en fait. Et puis les nouveaux employés travailleront avec les 25 salariés actuels de Quick qui veulent rester dans l'établissement et que Burger King garde.