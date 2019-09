Saint-Lô : interrogations et inquiétudes à l'agence Thomas Cook après l'annonce de la faillite du voyagiste

Dès l'ouverture, ce lundi 23 septembre, les clients défilent dans l'agence saint-loise avec des nombreuses interrogations : Pourront-ils partir ? Leur billet est-il toujours valable ? Faut-il faire jouer l'assurance annulation ? Tous ont été surpris en apprenant la nouvelle de la faillite du voyagiste, mis à mal notamment par la concurrence d'internet. Actuellement, 600.000 vacanciers dont 9842 clients français doivent être rapatriés. Et les 22.000 salariés du groupe, dont plus de 750 en France, craignent de perdre leur emploi.

Florence et Paul, deux saint-Lois, doivent s'envoler dans quelques semaines pour le Canada :

Henri, lui, ressort de la boutique , soulagé. Il avait tiré un trait sur son voyage en Pologne la semaine prochaine mais le vol et l'hotel, "tout est maintenu". Lui aussi se dit choqué par la brutalité de l'annonce :

On va jusqu'au bout du bout et quand il n'y a plus rien à faire, on dit on ne peut plus. Mais on pourrait s'arrêter avant dans des bonnes conditions sans mettre les gens dans le pétrin !